Kahramanmaraş'taki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgede yıkılan bazı binaların müteahhitleri hakkında araştırmalar sürüyor. Bu bağlamda vatandaşlar ülkemizde toplam kaç mütayit var merak etti. Peki, Türkiye'de kaç müteahhit var? Türkiye'de toplam kaç müteahhit bulunuyor 2023? İstanbul, İzmir, Ankara müteahhit sayısı kaç? İşte detaylar...

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Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Depremde çok sayıda bina yerle bir olurken, binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi. Deprem sonrası bazı bianaların müteahhitleri hakkında araştırmalar yapıldı. Ayrıca vatandaşlar, Türkiye'de kaç müteahhit var? Türkiye'de toplam kaç müteahhit bulunuyor 2023? İstanbul, İzmir, Ankara müteahhit sayısı kaç? merak etti. İşte güncel müteahhit sayısı...

MÜTEAHHİT NE DEMEK?

Müteahhit veya Yüklenici veya Üstenci sözleşme ve kontrat ile yüklenilen işi veya projeyi gerekli yöntemle temin ve tamamlamayı tahahhüt eden özel veya tüzel kişiye verilen addır. Ancak müteahhit kavramı daha çok inşaatı yapan özel veya tüzel kişilerle özdeşleştirilmektedir. Terim aşağıdakileri ifade edebilir:

TÜRKİYE'DE KAÇ MÜTEAHHİT VAR?

Gazeteci ve yazar Mustafa Balbay geçtiğimiz yıl yazdığı yazısında Türkiye'de 453 bin civarında müteahhit bulunduğunu belirtti. Buna ek olarak Almanya'daki müteahhit sayısı ise 3 bin civarlarındadır. Ek olarak Türkiye'deki 450 bin civarındaki müteahhitin 145 bini geçici belge ile iş yapmaktadır açıklaması yapıldı.

Bazı kaynaklara göre ise son yapılan araştırmalara göre ülkemizde yaklaşık 400-500 bin arasında müteahhit bulunmaktadır.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KAÇ MÜTEAHHİT VAR?

Son yapılan araştırmaya göre İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı toplam 60 bin müteahhit bulunuyor. Yani İTO'ya kayıtlı müteahhit sayısı 60 bindir. İzmir Ticaret Odası'na kayıtlı yaklaşık 6-7 bin civarında müteahhit firması bulunmaktadır.