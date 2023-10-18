Türkiye'de kaç gün milli yas ilan edildiği merak edilirken Milli yas ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor soruları gündeme geliyor. Türkiye, Gazze'de 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı nedeniyle milli yas ilan edildi. Peki, Türkiye'de kaç gün milli yas ilan edildi? Milli yas ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?

Türkiye'de kaç gün milli yas ilan edildi? Milli yas ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?

Türkiye'de kaç gün milli yas ilan edildiği ve milli yas ne zaman biteceği merak ediliyor. Türkiye'den neden milli yas ilan edildiği araştırılırken Türkiye'de kaç gün milli yas ilan edildi sorusuna yanıt aranıyor. Türkiye'de kaç gün milli yas ilan edildi? Milli yas ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE'DE KAÇ GÜN MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ?

Türkiye, Gazze'de 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı nedeniyle 3 gün süreyle milli yas ilan edecek. Kararı duyuran AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bu konuyu hangi seviyede algıladığımızın görülmesi açısından önemli" dedi.

MİLLİ YAS NE ZAMAN BAŞLIYOR VE NE ZAMAN BİTİYOR?

Ülkemizde en son 6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıklamıştı.