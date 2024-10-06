Türkiye'de ilk radyo yayın hangi yıl yapılmıştır? 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları!
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 6 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümde 100 Bin değerindeki soru gündeme geldi. "Türkiye'de ilk radyo yayın "Alo alo, muhterem samiin…" şeklinde başlayan anonsla hangi yıl yapılmıştır?" sorusunun cevabını birçok kişi araştırıyor. Peki, "Türkiye'de ilk radyo yayın hangi yıl yapılmıştır?" sorusunun cevabı nedir?
ATV ekranında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu akşam 100 Bin lira değerindeki soru açıldı. " Türkiye'de ilk radyo yayın "Alo alo, muhterem samiin…" şeklinde başlayan anonsla hangi yıl yapılmıştır?" sorusunun cevabı merak ediliyor. 6 Ekim Pazar günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, " Türkiye'de ilk radyo yayın "Alo alo, muhterem samiin…" şeklinde başlayan anonsla hangi yıl yapılmıştır?" sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster soruları…
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 100 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ SORU
" Türkiye'de ilk radyo yayın "Alo alo, muhterem samiin…" şeklinde başlayan anonsla hangi yıl yapılmıştır?"
A) 1907
B) 1927
C) 1947
D) 1967
CEVAP: B şıkkıdır.
Türkiye'de ilk radyo yayını 6 Mayıs 1927'de gerçekleştirildi. Yayın, "Alo alo muhterem dinleyiciler, burası İstanbul Telsiz Telefonu" anonsuyla başladı. Bu tarih, Türkiye'de radyo yayıncılığının başlangıcı olarak kabul edilir ve radyo tarihindeki önemli bir dönüm noktasıdır.