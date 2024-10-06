Türkiye'de ilk radyo yayın hangi yıl yapılmıştır? 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları!

ATV ekranında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu akşam 100 Bin lira değerindeki soru açıldı. " Türkiye'de ilk radyo yayın "Alo alo, muhterem samiin…" şeklinde başlayan anonsla hangi yıl yapılmıştır?" sorusunun cevabı merak ediliyor. 6 Ekim Pazar günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, " Türkiye'de ilk radyo yayın "Alo alo, muhterem samiin…" şeklinde başlayan anonsla hangi yıl yapılmıştır?" sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster soruları…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 100 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ SORU

" Türkiye'de ilk radyo yayın "Alo alo, muhterem samiin…" şeklinde başlayan anonsla hangi yıl yapılmıştır?"

A) 1907

B) 1927

C) 1947

D) 1967

CEVAP: B şıkkıdır.

Türkiye'de ilk radyo yayını 6 Mayıs 1927'de gerçekleştirildi. Yayın, "Alo alo muhterem dinleyiciler, burası İstanbul Telsiz Telefonu" anonsuyla başladı. Bu tarih, Türkiye'de radyo yayıncılığının başlangıcı olarak kabul edilir ve radyo tarihindeki önemli bir dönüm noktasıdır.