Üye Girişi
Haberler

Türkiye'de ilk radyo yayın hangi yıl yapılmıştır? 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları!

Türkiye'de ilk radyo yayın hangi yıl yapılmıştır? 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları!
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 6 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümde 100 Bin değerindeki soru gündeme geldi. "Türkiye'de ilk radyo yayın "Alo alo, muhterem samiin…" şeklinde başlayan anonsla hangi yıl yapılmıştır?" sorusunun cevabını birçok kişi araştırıyor. Peki, "Türkiye'de ilk radyo yayın hangi yıl yapılmıştır?" sorusunun cevabı nedir?

ATV ekranında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu akşam 100 Bin lira değerindeki soru açıldı. " Türkiye'de ilk radyo yayın "Alo alo, muhterem samiin…" şeklinde başlayan anonsla hangi yıl yapılmıştır?" sorusunun cevabı merak ediliyor. 6 Ekim Pazar günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, " Türkiye'de ilk radyo yayın "Alo alo, muhterem samiin…" şeklinde başlayan anonsla hangi yıl yapılmıştır?" sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster soruları…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 100 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ SORU

" Türkiye'de ilk radyo yayın "Alo alo, muhterem samiin…" şeklinde başlayan anonsla hangi yıl yapılmıştır?"

A) 1907

B) 1927

C) 1947

D) 1967

Türkiye'de ilk radyo yayın hangi yıl yapılmıştır? 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları!

CEVAP: B şıkkıdır.

Türkiye'de ilk radyo yayını 6 Mayıs 1927'de gerçekleştirildi. Yayın, "Alo alo muhterem dinleyiciler, burası İstanbul Telsiz Telefonu" anonsuyla başladı. Bu tarih, Türkiye'de radyo yayıncılığının başlangıcı olarak kabul edilir ve radyo tarihindeki önemli bir dönüm noktasıdır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Kültür Sanat Soğuk Haber Televizyon Türkiye 6 Ekim Yaşam Radyo Pazar Atv

Narin'in nerede öldüğü belli oldu

Başsavcılık kararını verdi! Narin'in nerede öldüğü belli oldu

 Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler

Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler

 İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu

İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu
İzmir'deki parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti

Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdalesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hangi ülkenin futbol takımı FIFA Dünya Kupası'nda finalde karşılaşmamıştır? 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları! Türkiye'de ilk radyo yayın hangi yıl yapılmıştır? 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 6 EKİM: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var? Tarihte bugün ne oldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Narin nerede öldü? Narin Güran cinayetinde son durum nedir? Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer? 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları! Beşiktaş-Gaziantep FK maçından kareler! BJK-Gaziantep maçından unutulmaz anlar… Galatasaray-Alanyaspor maçından kareler! GS-Alanyaspor maçından unutulmaz anlar… MasterChef eleme adayları kimler? Bu hafta MasterChef'te kim elenecek, son bölüm neler oldu? Gabriel Paulista sakatlandı mı, neden yok? BJK-Gaziantep maçında Gabriel Paulista neden oynamıyor? Ciro Immobile kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ciro Immobile hangi takımda oynuyor?
title