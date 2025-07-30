Türkiye'de hangi bölgeler tsunami riski altında? Türkiye'de tsunami riski var mı?
Türkiye'nin çevresindeki denizlerde yaşanan büyük depremler, tsunami riski konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Son olarak Rusya açıklarında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki sarsıntı, geniş bir bölgede tsunami alarmına neden olurken, "Türkiye'de tsunami riski var mı?" sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.
Rusya açıklarında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem, geniş coğrafyada tsunami alarmına yol açarken, tsunami riski Türkiye için de yeniden tartışma konusu oldu. Uzmanlara göre, Türkiye'nin dört bir yanındaki kıyı şeritleri, tsunami riski açısından ciddi bir potansiyele sahip. Peki, Türkiye'de gerçekten tsunami riski var mı? Türkiye'de hangi bölgeler tsunami riski altında? İşte detaylar...
TÜRKİYE'DE HANGİ BÖLGELER TSUNAMİ RİSKİ ALTINDA?
Kandilli Rasathanesi uzmanları Prof. Dr. Nurcan Meral Özel ve Dr. Tuğçe Ergün, tsunami riskinin Türkiye'nin üç ana bölgesinde ciddi şekilde gözlemlendiğini ifade ediyor: Marmara Denizi, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz. Bu bölgelerdeki fay hatları, denizaltı heyelanları ve kıyıya yakın sığ depremler tsunami oluşumunu tetikleyebiliyor.
Ege Denizi'nde her yıl 20 binden fazla depremin meydana geldiğini belirten uzmanlar, Helenik Yay üzerindeki aktif dalma-batma zonunun bu bölgedeki tsunami riskini artırdığını söylüyor. Özellikle Girit Adası açıklarında meydana gelebilecek 7 ve üzeri büyüklüğündeki depremler, İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarına bir saat içinde ulaşabilecek tsunami dalgalarına neden olabilir.
TÜRKİYE'DE TSUNAMİ RİSKİ VAR MI?
30 Ekim 2020'de Ege Denizi'nde meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Seferihisar'da oluşan tsunami, can kaybına ve ciddi maddi hasara yol açtı. Tsunami riski bu olayla bir kez daha somut biçimde gözlemlendi.
Marmara Denizi de tsunami riski taşıyan önemli bir bölge. 17 Ağustos 1999 İzmit Depremi sonrası oluşan tsunami dalgaları, Tütünçiftlik ve Hereke bölgelerinde 2.6 metreye kadar ulaştı. Bu dalgaların denizaltı heyelanlarıyla tetiklendiği belirtiliyor. İstanbul açıklarındaki Kuzey Anadolu Fayı segmentlerinin bu tür afetleri yeniden tetikleme potansiyeline sahip olduğu ifade ediliyor.