Türkiye'de hangi bölgeler tsunami riski altında? Türkiye'de tsunami riski var mı?

Rusya açıklarında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem, geniş coğrafyada tsunami alarmına yol açarken, tsunami riski Türkiye için de yeniden tartışma konusu oldu. Uzmanlara göre, Türkiye'nin dört bir yanındaki kıyı şeritleri, tsunami riski açısından ciddi bir potansiyele sahip. Peki, Türkiye'de gerçekten tsunami riski var mı? Türkiye'de hangi bölgeler tsunami riski altında? İşte detaylar...

TÜRKİYE'DE HANGİ BÖLGELER TSUNAMİ RİSKİ ALTINDA?

Kandilli Rasathanesi uzmanları Prof. Dr. Nurcan Meral Özel ve Dr. Tuğçe Ergün, tsunami riskinin Türkiye'nin üç ana bölgesinde ciddi şekilde gözlemlendiğini ifade ediyor: Marmara Denizi, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz. Bu bölgelerdeki fay hatları, denizaltı heyelanları ve kıyıya yakın sığ depremler tsunami oluşumunu tetikleyebiliyor.

Ege Denizi'nde her yıl 20 binden fazla depremin meydana geldiğini belirten uzmanlar, Helenik Yay üzerindeki aktif dalma-batma zonunun bu bölgedeki tsunami riskini artırdığını söylüyor. Özellikle Girit Adası açıklarında meydana gelebilecek 7 ve üzeri büyüklüğündeki depremler, İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarına bir saat içinde ulaşabilecek tsunami dalgalarına neden olabilir.

TÜRKİYE'DE TSUNAMİ RİSKİ VAR MI?