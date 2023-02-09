Türkiye'de en son deprem yönetmeliği ne zaman çıktı? Türkiye'de en büyük deprem ne zaman oldu, kaç kişi öldü?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından vatandaşlar deprem yönetmeliğinin ne zaman çıkarıldığın ve yönetmeliğin içeriğini sorgulamaya başladı. Peki, En son deprem yönetmeliği ne zaman çıktı? Türkiye'de en büyük deprem ne zaman oldu, kaç kişi öldü? Deprem derin olursa ne olur? Türkiye'de en uzun deprem kaç dakika sürdü? Hangi ilerde deprem riski daha az? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş merkezli 10 kentte yıkıma neden olan depremler için "Bu dünya çapında bir afet. Yani dünya böyle bir afeti çok az gördü" değerlendirmesi yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, tahminlerinin 200 bine yakın kişinin göçük altında kaldığı yönünde olduğunu belirtti. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar deprem yönetmeliğinin ne zaman çıkarıldığın ve yönetmeliğin içeriğini sorgulamaya başladı. Peki, En son deprem yönetmeliği ne zaman çıktı? Türkiye'de en büyük deprem ne zaman oldu, kaç kişi öldü? Deprem derin olursa ne olur? Türkiye'de en uzun deprem kaç dakika sürdü? Hangi ilerde deprem riski daha az? Detaylar haberimizde...

EN SON DEPREM YÖNETMELİĞİ NE ZAMAN ÇIKTI?

Yönetmelik Hazırlama Komisyonu ve 110 kişilik alt çalışma grubu üyeleriyle birlikte 8 Çalıştay sonucunda Deprem Yönetmeliği güncellenmiş olup 18 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak, 1 Ocak 2019 tarihinde de yürüklüğe girmiştir.

BİR BİNANIN DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUNLUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Yaşanılan bina kadar yapının çevresinin de depreme karşı güvenli olup olmadığı önemli. Yaşanılan yapının altından ya da yakınından geçen bir fay hatta olup olmadığı internet aracılığı ile kolayca kontrol edilebiliyor. AFAD fay hattı sorgulama işlemi e-Devlet aracılığı ile yapılabiliyor.

EN UZUN SÜREN DEPREM KAÇ DAKKİKA?

Şimdiye kadar kayda geçen en büyük deprem, 22 Mayıs 1960'da Şili'nin Valdivia şehrinde yaşanan 9.5 büyüklüğündeki depremdi. 10 dakika boyunca süren sarsıntılar tarihe Büyük Şili Depremi olarak tarihe geçti.

DEPREM DERİN OLURSA NE OLUR?

Derin depremler çok geniş alanlarda hissedilir, buna karşılık yaptıkları hasar azdır. Sığ depremler ise dar bir alanda hissedilirken bu alan içinde çok büyük hasar yapabilirler. Öncü ve Artçı Depremler: Bazen büyük bir deprem olmadan önce küçük sarsıntılar olur. Bu küçük sarsıntılara "öncü depremler" denilmektedir.

TÜRKİYE'DE EN BÜYÜK DEPREM NE ZAMAN OLDU, KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

27 Aralık 1939'daki 7,9 büyüklüğünde "Büyük Erzincan Depremi "nde yaklaşık 33 bin kişi hayatını kaybetti, 100 bin kişi yaralandı ve 116 bin civarında bina yıkıldı. Erzincan depremi, dünyada meydana gelen büyük depremlerden biri olarak sayılıyor. Bu deprem, Türkiye sınırları içerisinde yaşanmış en büyük sarsıntı oldu.

TÜRKİYEDE EN UZUN DEPREM KAÇ DAKKİKA SÜRDÜ?

Yaklaşık 45 saniye süren ve Türkiye'nin deprem geçmişinde "en uzun deprem" olarak bilinen Gölcük Depremi, tüm Marmara Bölgesi'nin yanı sıra Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi

HANGİ İLDE DEPREM RİSKİ DAHA AZDIR?

Türkiye'de dördüncü ve beşinci grupta yer alıp deprem riski düşük olan şehirlerimiz ise şunlar: Karaman, Kırklareli, Nevşehir, Aksaray, Konya, Edirne, Ankara, Niğde, Sinop, Giresun, Rize, Artvin, Trabzon ve Adana.