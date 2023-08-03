Her ay olduğu gibi bu ayda Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından yeni sıfır kilometre otomobil satış verileri açıklandı. Haziran ayında 85 bin 916 tanesi binek otomobil, 26 bin 543 adeti ise hafif ticari otomobil olmak Türk otomobil piyasasında da ciddi oranda büyümeler kaydedildi. Peki Türkiye'de 2023 yılının Temmuz ayında en çok hangi sıfır otomobil satıldı? İşte Türkiye'de en çok satılan sıfır otomobiller listesi Temmuz 2023…

Her ay olduğu gibi bu ayda Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından yeni sıfır kilometre otomobil satış verileri açıklandı. Haziran ayında 85 bin 916 tanesi binek otomobil, 26 bin 543 adeti ise hafif ticari otomobil olmak Türk otomobil piyasasında da ciddi oranda büyümeler kaydedildi. Peki Türkiye'de 2023 yılının Temmuz ayında en çok hangi sıfır otomobil satıldı? İşte Türkiye'de en çok satılan sıfır otomobiller listesi Temmuz 2023…

Türkiye'de en çok satılan sıfır otomobiller listesi! [Temmuz 2023]

1- Fiat Egea Sedan

Geçen ay birinciliği Renault Clio'ya kaptıran Fiat Egea Temmuz ayında listemizin tekrar birinci sırasına oturuyor. Kardeşi Fiat Egea Cross ise hemen arkasında onu takip ediyor. İki kardeş model arasında bir taht kavgası oluyor desek yeridir. Fiat Egea Temmuz 2023 ayında 6 bin 595 adet sattı.

2- Fiat Egea Cross

Kardeşi Fiat Egea Sedan'ı hemen arkasından takip eden crossover model Egea Cross uzun zaman sonra listemizde ilk ikide yer aldı. Fiat Egea Cross teslimat sayılarının artması sayesinde 2023 yılının Temmuz ayında toplamda 4 bin 517 adet sattı.

3- Opel Mokka

Geçtiğimiz ay sevilen hatchback modeli Corsa ile listemizin 3. sırasında olan Opel 2023 yılının Temmuz ayında crossover SUV modeli Mokka ile atılım yaptı. Listemize yine 3. sıradan giriş yapan Opel Temmuz ayında toplam 3 bin 449 adet Mokka sattı.

4- Peugeot 3008

Sevilen Fransız markası Peugeot listemizin 4. sırasında kendine yer buldu. Markanın kullanıcılar tarafından beğenilen SUV modeli 3008 2023 yılının Temmuz ayında toplamda 2 bin 838 adet satarak listemizin 4. sırasına oturdu. Uygun fiyatlı SUV modelleri ve Renault'un satın almasıyla Fransız ailesine sonradan dahil olan Dacia ise Peugeot'un arkasında kaldı.

5- Dacia Sandero Stepway

Türkiye'de özellikle Duster ile popülerite yakalayan Dacia listemizde 2 model ile bulunuyor. Dacia markası Sandero Stepway ile listemizin 5. sırasını ve Duster ile 8. sırasına sahip oldu. Sandero Stepway 2023 yılının Temmuz ayında toplamda 2 bin 775 adet satıldı.

Temmuz 2023 en çok satılan sıfır otomobiller listemizde ilk 10'a giren diğer otomobiller ise şöyle:

6- Volkswagen T-ROC: 2 bin 754

7- Volkswagen Polo: 2 bin 364

8- Dacia Duster: 2 bin 302

9- Peugeot 408: 2 bin 288

10- Renault Megane Sedan: 2 bin 283

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