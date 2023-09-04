Türk kullanıcıların sıfır otomobil piyasasında yaşanan değişiklikler ve yeni kampanyalar hakkında bilgi veren haberde, Ağustos 2023'te en çok satılan sıfır otomobillerin listesi paylaşıldı. Renault Megane, Renault Clio, Chery Tiggo 8 Pro, Chery Omoda 5 ve TOGG T10X en çok satan otomobiller oldu.

Türk kullanıcılarının kanayan bir yara olarak tanımladığı sıfır otomobil piyasasında dengeler değişmeye başladı. Bayilerde sıfır otomobil bulamayan kullanıcılara otomobil markaları yeni modellerde kampanya şeklinde mesajlar gelmeye başladı. Peki bu durum satışlara nasıl yansıdı? İşte sizler için Türkiye'de en çok satılan sıfır otomobiller listesinin Ağustos 2023 tablosu. Detaylar haberimizde…

Türkiye'de en çok satılan sıfır otomobiller listesi Ağustos 2023!

Ağustos ayıyla birlikte otomobil bayilerinde stok artışları gözle görülür şekilde fark edildi. Artan stok artışları otomobil satışlarına da yansıdı. Peki en çok hangi otomobiller satıldı? İşte liste!

1- Renault Megane

Fransız Renault markasının sevilen sedan modeli Megane listemizin birinci sırasına oturdu. Geçtiğimiz aylarda geri sıralarda yer alan Renault Megane, 2023 yılının Ağustos ayında 1. sırada yer aldı. Fransız markanın Türkiye'de üretilen yerli sedan modeli 2 bin 832 adetlik satış rakamıyla Ağustos ayının en çok satan aracı oldu.

2- Renault Clio

Listenin ikinci sırasında da yine bir Renault modeli yer aldı. Renault'un kompakt hatchback modeli Clio listemizin 2. sırasında yer aldı. 2023 yılının Ağustos ayında 2 bin 487 adet satılan Clio, 2024 yılında makyajlanan yeni kasası ile yoluna devam edecek.

3- Chery Tiggo 8 Pro

3. sırada ise sürpriz bir marka yer alıyor. Ülkemize yeni giriş yapan Çin merkezli otomotiv markası Chery Tiggo 8 Pro modeli ile listemizin 3. sırasında yer aldı. Markanın Türkiye'de çıkış yaptığı ve en çok bilinen modeli olan Tiggo 8 Pro 2 bin 332 adetlik satış ile listenin ilk 5 sırasında ilk kez yer aldı.

4- Chery Omoda 5

4. sıranın da sahibi olan Çinli marka Chery, Omoda 5 modeli ile 4. sırayı aldı. Marka Türkiye'nin en çok satanlar listesinde genelde ilk 5 sırada yer alan Fiat Egea'yı geride bırakırken Ağustos ayında 2 bin 46 yeni müşteri Omoda 5 sahibi oldu.

5- TOGG T10X

Geldik listenin 5. ve yerli ve milli olan sırasına. Türkiye'nin otomobili TOGG, T10X modeli ile Türkiye'de en çok satılan sıfır otomobiller listesine giriş yaptı. 1965 adet satılan TOGG ile birlikte listenin ilk 5 sırası kapanmış oldu.

Sahibinden F-4 hasarlı Corolla: Savaş uçağının parçası otoparka düştü!

Geri kalan markalara bakarsak Fiat Egea'nın oldukça şaşırttığını söyleyebiliriz. Egea 1897 adet satış adediyle listenin 6. sırasına oturdu. 7. sırada ise yine Chery yer aldı. Tiggo 7 Pro modeli 1722 adet satıldı. 8. sırada Hyundai Bayon 1722 adet, 9. sırada Volkswagen T-Roc 1495 ve 10. sırada 1444 adet ile Dacia Duster yer aldı.