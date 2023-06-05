Türkiye'de en çok satılan hafif ticari araçlar hangileri? İşte Ford, Fiat, Peugeot, Citroen ve Opel'in hafif ticari sınıftaki satış rakamları...

Türkiye'de binek otomobilden ziyade en çok üretim ticari otomobil sınıfında yapılmakta. Otobüs, kamyon, dorse gibi ağır vasıtaların yanında bir de bu ticari sınıfa hizmet eden "hafif ticari" araçlarımız var. Peki Türkiye'de en çok satılan hafif ticari araçlar hangileri? İşte listemiz…

Türkiye'de en çok satılan hafif ticari markaları!

Türkiye'de özellikle esnaf ve sanal marketlerin yükünü çeken hafif ticari sınıfında en çok satılan 5 markayı sizin için listeledik…

1- Ford

Listemizin 1. sırasında bir Amerikan markası olmasına rağmen hafif ticari sınıfındaki üretimini yerli yapan bir marka var. Ford Türkiye'de en çok satılan hafif ticari markaları arasında 1. sırada. Marka sadece Mayıs ayında Transit, Tourneo ve Courier modelleri ile 6 bin 58 adet satış rakamına ulaştı.

2- Fiat

Listemizin 2. sırasında da yerli bir marka var. Fiat Professional olarak adlandırdığı hafif ticari sınıfında 1. sırayı Ford'a kaptırmış durumda. En çok satan otomobiller listesinde 1. sırayı Egea ile uzun zamandır kapatan marka hafif ticari konusunda bir adım geride. Marka Mayıs ayında Fiat Professional Ticari Araçlar ailesinden Doblo, Fiorino, Ducato, Pratico ve Scudo modeleri ile toplamda 5 bin 220 adetlik satış sayısına ulaştı.

3- Peugeot

Listenin 3. sırasında bir Fransız markası var. Fransız ailesinin en büyük temsilcilerinden Peugeot hafif ticari sınıfında fark yaratmanın peşinde. Ancak bunu Fiat ile ortak alt yapı kullanarak yapmaya çalışmakta. Fiat modellerine oldukça benzeyen Partner, Expert, Boxer modelleri ile Fransız marka Mayıs ayında toplamda 3 bin 99 adetlik satış sayısını ulaştı.

4- Citroen

Listemizin 4. sırası da bir Fransız markasına ait. Peugeot'un üvey kardeşi olan Citroen hafif ticari listesinde 4. sırada yer aldı. Yine Peugeot gibi Fiat ile aynı altyapıya sahip modelleriyle Citroen Mayıs ayında toplamda 2 bin 921 adetlik satış rakamına ulaştı.

5- Opel

Listemizin son sırasındaysa bizi Alman asıllı bir Stellantis markası karşılıyor. Ticari araç sektörüne diğer markalara göre geç atılan Opel arayı kapatmaya başlamış gibi. Stellantis markası olması sebebiyle Fiat, Peugeot, Citroen gibi aynı alt yapıyı kullanan Opel toplamda 1873 adet hafif ticari otomobil sattı. Marka yılın ilk 5 ayıda satış rakamlarını arttırarak devam etti.

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