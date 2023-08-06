Türkiye'de en çok satılan hafif ticari araçlar listesi ve markaları.

Türkiye'de binek otomobilden ziyade en çok üretim ticari otomobil sınıfında yapılmakta. Otobüs, kamyon, dorse gibi ağır vasıtaların yanında bir de bu ticari sınıfa hizmet eden "hafif ticari" araçlarımız var. Peki Türkiye'de en çok satılan hafif ticari araçlar hangileri? İşte listemiz…

Türkiye'de en çok satılan hafif ticari otomobiller!

Türkiye'de özellikle esnaf ve sanal marketlerin yükünü çeken hafif ticari sınıfında en çok satılan 5 markayı sizin için listeledik…

1- Ford Tourneo Courirer

Listemizin 1. sırasında Ford Tourneo Courirer yer alıyor. Amerikan asıllı markanın hafif ticari araçları Ford OTOSAN tarafından yerli mühendislik ve fabrikalarda üretiliyor. Ford Tourneo Courirer'da bugüne kadar yerli üretim ile satışa çıkmıştı ancak bundan sonra Ford OTOSAN'ın Romanya'da aldığı yeni fabrikada üretilecek. Ford Tourneo Courirer 2023 yılının Temmuz ayında toplamda 6 bin 286 adet sattı.

2- Fiat Fiorino Combi

Yerli hafif ticari kardeşlerden Doblo her ne kadar artık yerli olmasa da Fiorino yerli üretim olmaya devam ediyor. Fiat grubunda hem ticari hem de binek olarak kullanılabilen Fiorino 2023 yılının Temmuz ayında toplamda 4 bin 976 adet sattı.

3- Renault Express Combi

Bir dönemin Renault Kangoo reklamlarını hatırlarsınız. Siyah bir Kangoo ve abartılı bir gelin başıyla yollara çıkan bir gelin arabası. İşte onun bıraktığı mirası devam ettiren Renault Express Combi listemizin 3. sırasında yer alıyor. 2023 yılının Temmuz ayında Renault Express Combi toplamda 774 adet satıldı.

4- Peugeot Rifter

Fransızların oldukça sevilen hafif ticari modeli Peugeot Rifter listemizin 4. sırasının sahibi. TOFAŞ'ın Steallantis grubunun Türkiye haklarını satın almasıyla birlikte Türkiye'de üretilecek olan Peugeot Rifter 2023 yılının Temmuz ayında toplamda 715 adet sattı.

5- Opel Combo

Steallantis grubunun Türkiye haklarını TOFAŞ'ın satın almasıyla birlikte Türkiye'de üretilecek olan Opel Combo listemizde 5. sıranın sahibi oluyor. Alman Opel markasının Rifter, Yeni Doblo, Berlingo gibi modellerle aynı banttan indirdiği Opel Combo 2023 yılının Temmuz ayında 423 adet sattı.

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Listenin ilk 10 sırasının devamıysa şöyle:

6- Citroen Berlingo 415

7- Volkswagen Caddy 356

8- Toyota Proace 324

9- Renault Trafic 338

10- Volkswagen Transporter 330