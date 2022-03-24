Türkiye'de eksikler kimler? A Milli Takım'da eksikler kimler? Hangi futbolcular forma giymeyecek? - Haberler

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Türkiye'de eksikler kimler? A Milli Takım'da eksikler kimler? Hangi futbolcular forma giymeyecek?

Haberler.com - Gündem
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Türkiye'de eksikler kimler? A Milli Takım'da eksikler kimler? Hangi futbolcular forma giymeyecek?

A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası play-off yarı final maçında bu akşam deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Maç başlamadan önce, Türkiye'de eksikler kimler? A Milli Takım'da eksikler kimler? Hangi futbolcular forma giymeyecek? merak edildi. İşte detaylar...

A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Play-off yarı finalinde Portekiz karşısına çıkıyor. Milliler, Portekiz engelini aşıp finalde rakibini beklemeyi hedefliyor. Peki, Türkiye'de eksikler kimler? A Milli Takım'da eksikler kimler? Hangi futbolcular forma giymeyecek?

A Milli Takım'ın Portekiz sınavı öncesinde flaş gelişmeleri yaşanıyor. Rıdvan Yılmaz, Umut Bozok, Doğukan Sinik ve Yunus Akgün, A milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosundan çıkarıldı.

Eksikler şöyle:

  • - Rıdvan Yılmaz
  • - Umut Bozok
  • - Doğukan Sinik
  • - Yunus Akgün

Yarı final mücadelesi tek maç üzerinden oynanacak. Ay-Yıldızlılar, karşılaşmayı kazandığı takdirde, 29 Mart Salı günü Konya'da İtalya-Kuzey Makedonya play-off eşleşmesinin galibiyle final maçına çıkacak.

Milliler, Portekiz maçını kaybetmesi halinde ise İtalya-Kuzey Makedonya müsabakasının mağlubu ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Haberler.com - Gündem

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