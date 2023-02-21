Türkiye'de deprem riski en az olan bölge hangi bölge? Doğu Anadolu fay hattı nereliden geçiyor? Kuzey Anadolu fay hattı nereden başlar?

Kahramanmaraş merkezli iki depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da dün akşam saatlerinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Depremlerin ardından Türkiye deprem risk haritası gündem oldu. Peki, Doğu Anadolu fay hattı nereliden geçiyor? Kuzey Anadolu fay hattı nereden başlar? Deprem riski en az olan bölge hangi bölge? Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde geçmişten bugüne ne kadar deprem meydana geldi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 depremler ile birlikte vatandaşların en çok merak ettiği araştırma konusu Türkiye deprem risk haritası oldu. Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor. Peki, Doğu Anadolu fay hattı nereliden geçiyor? Kuzey Anadolu fay hattı nere4den başlar? Deprem riski en az olan bölge hangi bölge? Birinci derece deprem bölgesi neresi? Detaylar haberimizde...

DOĞU ANADOLU FAY HATTI NERELDE GECİYOR?

Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

KUZEY ANADOLU FAY HATTI NEREDE BAŞLAR?

Türkiye'nin kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunda uzanan fay hattı Saros Körfezi'nden başlar, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Aras Vadisi'ne kadar uzanır.

KUZEY ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLER NELER?

Geçişten günümüze kadarkuzey Anadolu fay hattı üzerinde birçok deprem meydana gelen .Kuzey Anadolu fay hattı üzerde meydana gelen depremler şu şekilde:

1929 Sivas - Suşehri:6,1

1939 Erzincan: 7,9

1942 Niksar – Erbaa: 7,0

1943 Tosya – Ladik: 7,2

1944 Bolu – Gerede: 7,2

1951 Kurşunlu: 6,9

1957 Abant: 7,1

1966 Varto: 6,9

967 Mudurnu: 7,1

1992 Erzincan: 6,7

1999 Gölcük: 7,4

1999 Düzce: 7,2

2022 Düzce: 6,0

DEPREM RİSKİ EN AZ OLAN BÖLGELER NEREDE?

Türkiye'de dördüncü ve beşinci grupta yer alıp deprem riski düşük olan şehirlerimiz ise şunlar: Karaman, Kırklareli, Nevşehir, Aksaray, Konya, Edirne, Ankara, Niğde, Sinop, Giresun, Rize, Artvin, Trabzon ve Adana.

BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ NERESİ?

İstanbul, İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt. İleri birinci derece deprem bölgesinde yer almaktadır.