Türkiye'de bir ilk! Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Süper Kupa şampiyonu
Basketbol Kadınlar Süper Kupa Final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Fransız temsilcisi LDLC Asvel'i 109-52 mağlup ederek Süper Kupa şampiyonu oldu. Geçen sezon Kadınlar EuroLeague'i kazanan Fenerbahçe, bu sefer de Süper Kupa maçını kazanarak tarih yazdı. Bu zaferle birlikte Türkiye basketbolunda ilk kez kadınlarda Avrupa Süper Kupa şampiyonluğu elde edildi.
Basketbol Kadınlar Süper Kupa Final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, LDLC Asvel'i 109-52 mağlup ederek Süper Kupa şampiyonu oldu.
Geçtiğimiz sezon Kadınlar EuroLeague'i kazanan Fenerbahçe, EuroCup Kadınlar şampiyonu LDLC Asvel ile oynadığı Süper Kupa maçını 109-52 kazanarak şampiyon oldu.
Maçın ilk periyodunu 26-16 önde geçen sarı-lacivertli takım, soyunma odasına da 51-28 önde girdi. Üçüncü çeyreği 84-38 üstün tamamlayan Fenerbahçe, karşılşamadan 109-52 galip ayrıldı.
Bununla birlikte Türkiye basketbolunda ilk kez kadınlarda Avrupa Süper Kupa şampiyonluğu geldi.