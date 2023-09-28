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Türkiye'de bir ilk! Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Süper Kupa şampiyonu

Basketbol Kadınlar Süper Kupa Final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Fransız temsilcisi LDLC Asvel'i 109-52 mağlup ederek Süper Kupa şampiyonu oldu. Geçen sezon Kadınlar EuroLeague'i kazanan Fenerbahçe, bu sefer de Süper Kupa maçını kazanarak tarih yazdı. Bu zaferle birlikte Türkiye basketbolunda ilk kez kadınlarda Avrupa Süper Kupa şampiyonluğu elde edildi.