1 Ekim Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Türkiye'de başkanlık ve cumhurbaşkanlığı yapmış bu dört kişiden hangisini tam adı yanlış yazılmıştır? sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster 1 Ekim Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 500 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Türkiye'de başkanlık ve cumhurbaşkanlığı yapmış bu dört kişiden hangisini tam adı yanlış yazılmıştır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 500 Bin TL'lik soru cevabı ne?

TÜRKİYE'DE BAŞKANLIK VE CUMHURBAŞKANLIĞI YAPMIŞ BU DÖRT KİŞİDEN HANGİSİNİ TAM ADI YANLIŞ YAZILMIŞTIR?

A. Mustafa Bülent Ecevit

B. Süleyman Sami Demirel

C. Mahmut Turgut Özal

D. Ahmet Mesut Yılmaz

Doğru Cevap: