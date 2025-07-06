Türkiye'de trafik kazalarındaki can kayıpları, her yıl kamuoyunun yakından takip ettiği bir konu olurken, bu verilerin cinsiyetlere göre dağılımı da oldukça merak ediliyor. Peki, Türkiye'de 2023'te trafik kazalarında vefat edenlerin cinsiyetlerine göre oranı nasıldır?

TÜRKİYE'DE 2023'TE TRAFİK KAZALARINDA VEFAT EDENLERİN CİNSİYETLERİNE GÖRE ORANI NASILDIR?

A) Yüzde 45 erkek, yüzde 55 kadın

B) Yüzde 55 erkek, yüzde 45 kadın

C) Yüzde 65 erkek, yüzde 35 kadın

D) Yüzde 75 erkek, yüzde 25 kadın

2023 yılına ilişkin ölümlerin cinsiyete göre dağılımı açık bir şekilde verilmemiştir. Bununla birlikte, önceki yılların verileri ve genel trafik kazası eğilimlerine bakıldığında, hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu bilinmektedir.

Genel ortalamaya göre:

%75'e yakın oranla erkekler,

%25 civarında ise kadınlar trafik kazalarında hayatını kaybetmektedir.