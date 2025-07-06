Türkiye'de 2023'te trafik kazalarında vefat edenlerin cinsiyetlerine göre oranı nasıldır?

Türkiye'de 2023'te trafik kazalarında vefat edenlerin cinsiyetlerine göre oranı nasıldır?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında sorulan "Türkiye'de 2023'te trafik kazalarında vefat edenlerin cinsiyetlerine göre oranı nasıldır?" sorusu, hem bilgi değeri hem de toplumsal önemi nedeniyle dikkat çekti.

Türkiye'de trafik kazalarındaki can kayıpları, her yıl kamuoyunun yakından takip ettiği bir konu olurken, bu verilerin cinsiyetlere göre dağılımı da oldukça merak ediliyor. Peki, Türkiye'de 2023'te trafik kazalarında vefat edenlerin cinsiyetlerine göre oranı nasıldır?

TÜRKİYE'DE 2023'TE TRAFİK KAZALARINDA VEFAT EDENLERİN CİNSİYETLERİNE GÖRE ORANI NASILDIR?

A) Yüzde 45 erkek, yüzde 55 kadın

B) Yüzde 55 erkek, yüzde 45 kadın

C) Yüzde 65 erkek, yüzde 35 kadın

D) Yüzde 75 erkek, yüzde 25 kadın

2023 yılına ilişkin ölümlerin cinsiyete göre dağılımı açık bir şekilde verilmemiştir. Bununla birlikte, önceki yılların verileri ve genel trafik kazası eğilimlerine bakıldığında, hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu bilinmektedir.

Genel ortalamaya göre:

%75'e yakın oranla erkekler,

%25 civarında ise kadınlar trafik kazalarında hayatını kaybetmektedir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından yeni anayasa için referandum sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından referandum sinyali
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden bölüm başı ne kadar aldığı ortaya çıktı

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sına bölüm başı dudak uçuklatan ücret
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.