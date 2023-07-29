Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari'de Buz Tırmanışı Eğitimi Düzenleyecek

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Başkanı Ersan Başar, yıllık programda yer alan buz tırmanışı eğitim faaliyetinin Hakkari'de Cilo Dağları eteklerindeki buzullarda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Dağcılarla Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan Uludoruk'a zirve tırmanışı yapan, Cilo Dağları eteklerindeki buzullarda incelemelerde bulunan Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin dağcılık anlamında dünyada önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Bölgedeki dağlar, buzullar ve buzul göllerinin dağcıları cezbettiğini, ülkenin yanı sıra farklı ülkelerden de dağcıların bölgeye gelerek tırmanışlar yapmak istediğini belirten Başar, "Son dönemde bölgedeki huzur ve güven ortamı, dağcıların bölgeye rahat gelmesine olanak sağladı. Biz de TDF olarak Valilikle yaptığımız çalışma sonucunda Cumhuriyetin 100. yılı anısına Uludoruk tırmanışını gerçekleştirdik." dedi.

Bölgedeki buzulların turizm ve dağcılığın gelişmesine olanak sunduğunu anlatan Başar, şunları kaydetti:

"Yaptığımız saha çalışmalarının ardından TDF'nin vermiş olduğu buz eğitimini bu bölgede yapmaya karar verdik. Bu yıl ağustosta ülkemizin dört bir yanından gelen 150 dağcımıza burada eğitim vereceğiz. Eğitim bir hafta sürecek. Bölge bu eğitim için çok ideal. Buzul yapısı ve kamp alanlarıyla aradığımız bölgelerden birisi. Gelen dağcılarımız bu bölgeyi daha iyi tanıyacaklar, daha fazla tırmanış yapmaya başlayacaklar."

Başar, yürütecekleri çalışmalarla bölgeye dikkat çekeceklerini ve daha fazla dağcının kente gelmesini sağlayacaklarını kaydetti.

"Bu eğitimi verebileceğimiz tek yer Hakkari dağları"

TDF'nin daha önce buzul eğitimlerini Erciyes ve Kaçkar dağları ile Gürcistan'da düzenlediğini hatırlatan Ersan Başar, şu değerlendirmede bulundu:

"Erciyes buzulunun tamamen bitmesi, Kaçkar buzulunun da iyice küçülmesi ve risklerin artmasından dolayı bu eğitimi farklı yerlerde yapma ihtiyacı doğdu. Bu eğitimi verebileceğimiz tek yer Hakkari dağları, buzulları. Buradaki buzullar çok güzel ve eğitim için uygun bir yapıya sahip. Bu yüzden Hakkari'yi seçtik. Hakkari'de büyük bir turizm potansiyeli var. Son yıllarda yapılan çalışmalarla birçok turistin bölgeye gelmesi sağlandı. Sadece dağcılık turizmi değil, rafting ve hava sporları gibi değişik branşlarda da aktivitelerin yapılabileceği bir doğa şehri. Kent özellikle spor turizminden çok potansiyeli olan bir şehir. Hakkari doğuda gelecekte öncü bir il olacak. Sınır bölgesinde yer alması, komşu ülkelere yakınlığı bakımdan ulaşımın kolay olması, havalimanına sahip olması da bu potansiyelin ortaya çıkmasına katkı sağlayacak."

TDF Yönetim Kurulu Üyesi Toprak Erol da ilk kez bölgeye geldiğini, kentin dağcılık ve sportif faaliyetlerle anılmasından mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Yıllarca hasret kaldığımız bölgeler. Yıllar sonra sadece fotoğraflardan gördüğümüz bu bölgeye adım attık. Çok mutluyuz. Yöre halkının gösterdiği yakınlık için teşekkür ederiz. Dilerim Türkiye'deki tüm sporcu arkadaşlarımız buraları görme şansı bulur." diye konuştu.