Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Temalı Hızlı Tren İlk Seferine Çıktı

100'üncü yıl treni, Ankara'dan İstanbul'a hareket etti

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı temasıyla kaplanan yüksek hızlı tren, Ankara'dan İstanbul'a hareket etti.

Ankara-İstanbul hızlı treni, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla İletişim Başkanlığı tarafından tasarlanan '100'üncü Yıl' temalı giydirme ile kaplandı. 'Türkiye Yüzyılı' ve 'Milli Mücadele'nin Yüzüncü Yılı' görselleriyle kaplanan tren, yaklaşık 400 yolcusuyla bugün ilk seferini gerçekleştirdi. Tren, saat 11.10'da Ankara Hızlı Tren Garı'ndan İstanbul'a uğurlandı.

'TREN, 1 YIL GİYDİRME İLE HİZMET VERECEK'

Uğurlama törenine katılan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Şinasi Kazancıoğlu, hızlı tren, Marmaray seti ve Başkentray seti ile 1 yıl boyunca Cumhuriyet'i anlatmaya çalışacaklarını belirterek, "Bu trenimizle 500 bin kilometre yapıp 550 bin insanımıza ev sahipliği yapacağız. Bu yıl Marmaray ve Başkentray ile beraber 10 milyon insanımıza ulaşacağız. Atamıza ve atalarımıza buradan şükranlarımızı iletiyoruz. Bize düşen görev onlardan aldığımız Cumhuriyet'i daha üst seviyelere taşımak. Yolcularımız da en az bizim kadar hassasiyet içerisindeler. Bu ülkeyi kuranlara borcumuz var. Bu şekilde yolculuk daha güzel" dedi.