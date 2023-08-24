Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının 'Ülke İsimler... Kim Milyoner Olmak İster 24 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

24 Ağustos Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının "Ülke İsimleri ve Tanımlamaları Listesi"ne göre, kısa adı "Japonya" olan ülkenin resmi adı nedir?...) Kim Milyoner Olmak İster 24 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının "Ülke İsimleri ve Tanımlamaları Listesi"ne göre, kısa adı "Japonya" olan ülkenin resmi adı nedir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 24 AĞUSTOS PERŞEMBE 50 BİN LİRALIK SORUSU

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının "Ülke İsimleri ve Tanımlamaları Listesi"ne göre, kısa adı "Japonya" olan ülkenin resmi adı nedir?

A-) Japonya Cumhuriyeti

B-) Japonya Federasyonu

C-) Japon İmparatorluğu

D-) Japonya

Doğru Cevap : D şıkkı