Türkiye, Çinli turistleri çekmek için adımlar atıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, Türkiye'nin Çinli turistleri çekmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli adımlar attığını belirtti. Türkiye, dil engelini ortadan kaldırma çabaları da dahil olmak üzere Çinli turistlere yönelik hizmetleri iyileştirmek için çaba gösteriyor.

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1. Türkiye'den çeşitli görüntüler

4. İstanbul Havalimanı'ndan çeşitli görüntüler

6. Türkiye'den çeşitli görüntüler

7. SES 4 (Türkçe): TİMUÇİN GÜLER, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, Türkiye'nin Çinli turistleri çekmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli adımlar attığını belirtti.

"Kamu sektörü ve özel sektör girişimleriyle beraber bir takım çalışmalar yapıyoruz ki bu özellikle Çinli turistlerin ülkemize geldiklerinde daha rahat hareket edebilmeleri ve onların ihtiyaçlarının daha kolay karşılanması gibi, konular açısından önemli."

Güler'e göre Türkiye, dil engelini ortadan kaldırma çabaları da dahil olmak üzere Çinli turistlere yönelik hizmetleri iyileştirmek için çaba gösteriyor.

"Dil konusu ile ilgili olarak biz Çinli turist sayısını artırmak için Çince bilen rehberlerimizin sayısını artırmak açısından oldukça ciddi çalışmalar yapmaktayız. Bu konuda Turizm meslek yüksekokullarının da müfredatına Çinceyi ders olarak ekledik."

Türkiye'nin en büyük ulaşım merkezi olan İstanbul Havalimanı da 2020 yılında "Çin Dostu Havalimanı" sertifikasını almaya hak kazanmıştı.

"Dolayısıyla biz Çin dostu konseptine çok önem veriyoruz ve bu konseptin de geliştirilmesi açısından gerek bakanlığımız gerek tanıtma ajansımız ve buradaki Çin Büyükelçiliği ve konsolosluklarıyla görüşerek bu konseptin daha da yaygınlaştırılmasını ve geliştirilmesini sağlıyoruz."

Güler, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki mükemmel ikili işbirliğinin de Çinli turistlerin ülkeye gelişini artırdığı görüşünde.

SES 4 (Türkçe): TİMUÇİN GÜLER, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü:

"Türkiye, Kuşak ve Yol Girişimi'ne dahil olan ülkeler arasında yer alıyor. Bunu destekleyen ve içinde yer alan ülkelerden bir tanesi. Kuşak ve Yol Girişimi, sadece turizm değil turizm dışında da ticaret ve diğer konularda çok etkili olabilecek bir girişim. Kuşak ve Yol Girişimi ile iki ülke halklarının bir araya daha fazla gelmesinin, daha çok kaynaşmasının, kültürlerin yaklaşmasının ticareti ve diğer tüm konuları da geliştireceğine inancımız tam."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.(XHTV)