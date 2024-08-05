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TÜRKİYE- ÇİN MAÇI CANLI İZLE || Türkiye- Çin çeyrek final maçı ne zaman? Paris Olimpiyatları çeyrek final voleybol maçı hangi kanalda?

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TÜRKİYE- ÇİN MAÇI CANLI İZLE || Türkiye- Çin çeyrek final maçı ne zaman? Paris Olimpiyatları'nda Türkiye ve Çin arasında oynanacak çeyrek final voleybol maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Bu önemli karşılaşma, iki ülke arasındaki rekabeti bir kez daha alevlendirecek.

Türkiye- Çin çeyrek final maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'le eşleşti. South Paris Arena'da oynanan grup maçlarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Birçok kişi Türkiye- Çin voleybol maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, Türkiye- Çin çeyrek final maçı ne zaman? Paris Olimpiyatları çeyrek final voleybol maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE- ÇİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra Çin, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, ABD, Polonya, İtalya ve Sırbistan çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

TÜRKİYE- ÇİN MAÇI CANLI İZLE || Türkiye- Çin çeyrek final maçı ne zaman? Paris Olimpiyatları çeyrek final voleybol maçı hangi kanalda?

Eşleşmeler ve maçların TSİ programı şöyle:

10.00 Çin-Türkiye

14.00 Brezilya-Dominik Cumhuriyeti

18.00 ABD-Polonya

22.00 İtalya-Sırbistan

TÜRKİYE- ÇİN MAÇI CANLI İZLE || Türkiye- Çin çeyrek final maçı ne zaman? Paris Olimpiyatları çeyrek final voleybol maçı hangi kanalda?

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

TURKSAT 4A Uydu Frekans Bilgileri:

Uydu: TURKSAT 4A

Frekans: 12380 MHz

Polarizasyon: Yatay (Y)

Sembol Hızı: 27500

FEC (Hata Düzeltme Kodu): 5/6

TÜRKİYE- ÇİN MAÇI CANLI İZLE || Türkiye- Çin çeyrek final maçı ne zaman? Paris Olimpiyatları çeyrek final voleybol maçı hangi kanalda?

TRT SPOR HANGİ KANALDA?

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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