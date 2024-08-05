TÜRKİYE- ÇİN MAÇI CANLI İZLE || Türkiye- Çin çeyrek final maçı ne zaman? Paris Olimpiyatları çeyrek final voleybol maçı hangi kanalda?

Türkiye- Çin çeyrek final maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'le eşleşti. South Paris Arena'da oynanan grup maçlarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Birçok kişi Türkiye- Çin voleybol maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, Türkiye- Çin çeyrek final maçı ne zaman? Paris Olimpiyatları çeyrek final voleybol maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE- ÇİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra Çin, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, ABD, Polonya, İtalya ve Sırbistan çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Eşleşmeler ve maçların TSİ programı şöyle:

10.00 Çin-Türkiye

14.00 Brezilya-Dominik Cumhuriyeti

18.00 ABD-Polonya

22.00 İtalya-Sırbistan

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

TURKSAT 4A Uydu Frekans Bilgileri:

Uydu: TURKSAT 4A

Frekans: 12380 MHz

Polarizasyon: Yatay (Y)

Sembol Hızı: 27500

FEC (Hata Düzeltme Kodu): 5/6

TRT SPOR HANGİ KANALDA?

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.

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