Türkiye, Cezayir ile sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatı anlaşmasını 2027'ye kadar uzattı. LNG anlaşması uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? merak ediliyordu. Peki, Türkiye-Cezayir LNG anlaşması nedir?

Türkiye-Cezayir LNG anlaşması nedir? LNG anlaşması uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?

LNG anlaşması uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Türkiye, Cezayir ile sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatı anlaşmasını 2027'ye kadar uzattı. LNG anlaşması uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? merak ediliyordu. Peki, Türkiye-Cezayir LNG anlaşması nedir? İşte detaylar!

TÜRKİYE-CEZAYİR LNG ANLAŞMASI UZATILDI MI?

Türkiye'nin Cezayir ile olan LNG anlaşması 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Yenilenen anlaşma ile Türkiye, Cezayir'den her yıl 4,4 milyar metreküp LNG alacak.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yaparak, LNG anlaşmasına ilişkin detayları açıkladı. Bakan Bayraktar açıklamasında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'ın Cezayir ziyareti kapsamında gerçekleşen Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi İkinci Toplantısı'na katıldık." diyerek "Toplantı sonrasında BOTAŞ ile Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach arasında atılan imzalarla iki ülke arasında 1988 yılından beri devam eden LNG ithalat anlaşmasının süresini üç yıl daha uzattık." ifadelerini kullandı.

LNG ANLAŞMASI NEDİR?

Üç yıllık süreçte Türkiye'nin Cezayir'den yıllık 4,4 milyar metreküp LNG almaya devam edeceğini aktaran Bakan Bayraktar şunları kaydetti: "Bu tarihi anlaşmanın uzatılmasına dair ortaya konulan irade taraflar arasında köklü iş birliğini daha da güçlendirerek geleceğe taşıyacaktır."

LNG NEDİR?

Sıvılaştırılmış doğal gaz veya LNG, doğal gazın saflaştırılması ve atmosferik basınçta yaklaşık olarak -163°C'de yoğunlaştırılmasıyla elde edilen sıvıdır. Bir birim/hacim LNG buharlaştırıldığında 600 birim/hacim doğalgaz elde edilir. LNG kokusuz renksiz zehirleyici olmayan sıvıdır.