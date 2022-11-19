Türkiye - Çekya saat kaçta? Türkiye - Çekya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç TRT 1'de mi TRT Spor'da mı?

Dünya Kupası öncesi hazırlık maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü hazırlık maçlarından birisi de Türkiye - Çekya arasında oynanacak. Peki, Türkiye - Çekya saat kaçta? Türkiye - Çekya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç TRT 1'de mi TRT Spor'da mı? İşte maç saati ve detaylar...