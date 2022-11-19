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Türkiye - Çekya saat kaçta? Türkiye - Çekya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç TRT 1'de mi TRT Spor'da mı?

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Türkiye - Çekya saat kaçta? Türkiye - Çekya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç TRT 1'de mi TRT Spor'da mı?

Dünya Kupası öncesi hazırlık maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü hazırlık maçlarından birisi de Türkiye - Çekya arasında oynanacak. Peki, Türkiye - Çekya saat kaçta? Türkiye - Çekya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç TRT 1'de mi TRT Spor'da mı? İşte maç saati ve detaylar...

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Türkiye - Çekya hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye - Çekya hazırlık maçı saat kaçta başlıyor? Maç TRT 1'de mi TRT Spor'da mı? Ayrıntılar sizlerle...

Türkiye - Çekya hazırlık maçı 19 Kasım Cumartesi saat 20:00 'da TRT Spor'da başlayacak.

Türkiye - Çekya hazırlık maçı TRT Spor'da canlı olarak yayınlanacak.

Evet maçı TRT Spor'dan HD olarak seyredebilirsiniz.

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Maç, Gaziantep'da, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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