Milli takımımız EURO 2024 elemeleri hazırlık maçlarında İskoçya ve Çekya ile karşılaşacak. Futbolseverler ise Türkiye- Çekya maçı ne zaman, saat kaçta? sorusunu merak ediyor. Heyecanla beklenen hazırlık maçlarının tarihi araştırılıyor. Arama motorlarında Türkiye- Çekya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- Çekya maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Türkiye hazırlık maçı ne zaman oynancak? soruları aratılıyor. İşte merak edilenler...

Türkiye- Çekya maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu gündemde yer alıyor. TFF, ay yıldızlı takımın Euro 2024 elemeleri hazırlık maçları kapsamında İskoçya ve Çekya ile karşılaşacağını duyurdu. Merak edilenler arasında ise Türkiye- Çekya maçı hangi kanalda yayınlanıyor? sorusu yer alıyor. Peki,Türkiye- Çekya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye hazırlık maçı ne zaman oynancak? İşte maç hakkında merak edilen detaylar...

TÜRKİYE- ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye- Çekya hazırlık maçı 19 Kasım günü saat 20:00'da Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE- ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye- Çekya karşılaşması TRT Spordan naklen yayınlanacak.

Türkiye'nin Dünya Kupası'nda yer alamamasından dolayı üzgün olduğunu belirten golcü futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üzgünüz. En son turnuvada (Avrupa Şampiyonası) biz de vardık. Bu turnuvada da olmak isterdik. Maalesef olmadı. Turnuvada olan takımlara başarılar dilerim. Güzel bir turnuva izleyeceğiz. Bizim için çok fark eden bir şey olmayacak. Biz son sürat 2024'e hazırlanmak istiyoruz."

Milli takımın EURO 2024 eleme grubunu değerlendiren Cenk Tosun, şunları söyledi:

"Hırvatistan, Galler, Letonya gibi takımlar var. Bunlar iyi takımlar. İskoçya ile oynayacağız. Galler'e benzeyen bir takım. İkisi de Ada'da olduğu için benzer futbol oynuyorlar. Bizim için güzel bir test maçı olacak. Güzel, zor bir grup. Ancak bu takımların hepsini yenmişliğimiz var. Biz Türk Milli Takımı gibi oynadığımız zaman bu gruptan birinci çıkarız diye düşünüyorum."