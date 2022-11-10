TFF Milli takımın EURO 2024 Elemeleri hazırlık maçları kapsamında İskoçya ve Çekya ile karşılaşacağı müsabakanın detayları duyurdu. Gelecek yılın mart ayında başlayacak 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında ay yıldızlılar, Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak. Peki Türkiye - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte konuya dair tüm detaylar

Türkiye Futbol Federasyonu, ay yıldızlı takımın Euro 2024 Elemeleri hazırlık maçları kapsamında İskoçya ve Çekya ile karşılaşacağını duyurdu. Gelecek yılın mart ayında başlayacak olan 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı şimdiden futbolseverleri sararken arama motorlarında Türkiye - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takım, gelecek yılın mart ayında başlayacak 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında 16 Kasım'da İskoçya ve 19 Kasım'da Çekya ile Türkiye'de özel maç oynayacak.

A Milli Takım 19 Kasım'da da Gaziantep Stadyumu'nda Çekya ile oynanacak. Karşılaşma saat 20.00 da başlayacak. Karşılaşma TRT Spordan naklen yayınlanacak.

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