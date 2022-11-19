Türkiye - Çekya maçı kaç kaç, maç bitti mi? 19 Kasım Türkiye - Çekya Hazırlık maçının gollerini kim attı? Tüm golleri izle! Maç sonucu skoru kaç?

Türkiye - Çekya maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta 2. yarı oynanıyor. Milli takımımız 1-0 önde. Maçı canlı takip etmek isteyen futbol severler, Türkiye - Çekya maçı kaç kaç, maç bitti mi? 19 Kasım Türkiye - Çekya Hazırlık maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Türkiye - Çekya maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? İşte detaylar...