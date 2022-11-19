Türkiye - Çekya maçı kaç kaç, maç bitti mi? 19 Kasım Türkiye - Çekya Hazırlık maçının gollerini kim attı? Tüm golleri izle! Maç sonucu skoru kaç?
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Türkiye - Çekya maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta 2. yarı oynanıyor. Milli takımımız 1-0 önde. Maçı canlı takip etmek isteyen futbol severler, Türkiye - Çekya maçı kaç kaç, maç bitti mi? 19 Kasım Türkiye - Çekya Hazırlık maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Türkiye - Çekya maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? İşte detaylar...
Türkiye - Çekya hazırlık maçı devam ederken maçta atılan goller merak edildi. Ülkemiz şuanda 1-0 önde. Peki, Türkiye - Çekya maçı kaç kaç? Türkiye - Çekya maçı bitti mi? 19 Kasım Türkiye - Çekya Hazırlık maçının gollerini kim attı?
Türkiye - Çekya hazırlık maçı 19 Kasım Cumartesi saat 20:00 'da TRT Spor'da başlayacak.
Türkiye - Çekya hazırlık maçı TRT Spor'da canlı olarak yayınlanacak.
Maç 2-1 Türkiye'nin üstünlüğü ile devam ediyor.
Maçta şuan 2-1 Türkiye önde. Maçta atılan goller şöyle:
Türkiye'nin golleri:
- 31. dakika : Enes Ünal
- 70. dakika : Hakan Çalhanoğlu
Çekya'nın golleri:
- 56. dakika : Vaclav Cerny
MAÇ SONUCU : TÜRKİYE 2 - 1 ÇEKYA
Türkiye: Doğan Alemdar, Samet Akaydın, Ozan Kabak, Çağlar, Onur Bulut, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Eren Elmalı, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Doğukan Sinik.
Çekya: Pavlenka, Coufal, Zima, Brabec, Mateju, Soucek, Kral, Cerny, Barak, Zmrhal, Pekhart
Maç, Gaziantep'da, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.