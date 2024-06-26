Türkiye Çekya maçı kaç kaç bitti EURO 2008?
Türkiye- Çekya maçı nerede oynanacak? Türkiye- Çekya maçı saat kaçta, nerede? Türkiye ve Çekya arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve yeri merak konusu oldu. 2008'deki Türkiye Çekya maçı kaç kaç bitmişti?
Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu son maçında 26 Haziran Çarşamba günü TSİ 22.00'de Çekya ile karşılaşacak. Futbol severler, grubun son maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Türkiye- Çekya maçının hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı araştırılıyor. Türkiye Çekya maçı kaç kaç bitti EURO 2008?
TÜRKİYE- ÇEKYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Türkiye ve Çekya arasındaki EURO 2024 maçı, 26 Haziran 2024 tarihinde Almanya'nın Hamburg şehrinde bulunan Volksparkstadion Stadyumu'nda oynanacak.
TÜRKİYE- ÇEKYA SAAT KAÇTA?
Maç TSİ 22:00'de başlayacak ve TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE ÇEKYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ EURO 2008?
Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ve Çekya iki kez karşı karşıya geldi. EURO 2008'deki unutulmaz maçta rakibimizi 2-0'dan dönerek Arda Turan ve Nihat Kahveci'nin (2) golleriyle 3-2 mağlup edip gruptan yükselmeyi başarmıştık