Türkiye - Çekya maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Kasım Türkiye - Çekya maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle!
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Türkiye - Çekya maçının son dakikaları oynanıyor. Maçın bitmesine az bir süre kala maç özeti izlemek isteyen vatandaşlar, Türkiye - Çekya maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 19 Kasım Türkiye - Çekya maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Türkiye - Çekya maç özeti yayınlandı mı? Türkiye - Çekya maçının özeti nereden izlenir? İşte özet ve detaylar...
Türkiye - Çekya maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta 2. yarı oynanıyor. Milli takımımız 2-1 önde. Maçın özetini izlemek isteyenler, Türkiye - Çekya maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 19 Kasım Türkiye - Çekya maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Türkiye - Çekya maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? İşte detaylar...
Türkiye - Çekya hazırlık maçı 19 Kasım Cumartesi saat 20:00 'da TRT Spor'da başlayacak.
Türkiye - Çekya hazırlık maçı TRT Spor'da canlı olarak yayınlanacak.
Maç 2-1 Türkiye'nin üstünlüğü ile devam ediyor.
Maçta şuan 2-1 Türkiye önde. Maçta atılan goller şöyle:
Türkiye'nin golleri:
- 31. dakika : Enes Ünal
- 70. dakika : Hakan Çalhanoğlu
Çekya'nın golleri:
- 56. dakika : Vaclav Cerny
MAÇ SONUCU : TÜRKİYE 2 - 1 ÇEKYA
Maçın bitiminin ardından maç özetini TRT Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.
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Türkiye: Doğan Alemdar, Samet Akaydın, Ozan Kabak, Çağlar, Onur Bulut, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Eren Elmalı, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Doğukan Sinik.
Çekya: Pavlenka, Coufal, Zima, Brabec, Mateju, Soucek, Kral, Cerny, Barak, Zmrhal, Pekhart
Maç, Gaziantep'da, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.