Türkiye - Çekya maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Kasım Türkiye - Çekya maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle!

Türkiye - Çekya maçının son dakikaları oynanıyor. Maçın bitmesine az bir süre kala maç özeti izlemek isteyen vatandaşlar, Türkiye - Çekya maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 19 Kasım Türkiye - Çekya maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Türkiye - Çekya maç özeti yayınlandı mı? Türkiye - Çekya maçının özeti nereden izlenir? İşte özet ve detaylar...

Türkiye - Çekya maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta 2. yarı oynanıyor. Milli takımımız 2-1 önde. Maçın özetini izlemek isteyenler, Türkiye - Çekya maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 19 Kasım Türkiye - Çekya maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Türkiye - Çekya maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? İşte detaylar...

TÜRKİYE-ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Çekya hazırlık maçı 19 Kasım Cumartesi saat 20:00 'da TRT Spor'da başlayacak.

TÜRKİYE-ÇEKYA HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Çekya hazırlık maçı TRT Spor'da canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-ÇEKYA HAZIRLIK MAÇI KAÇ KAÇ?

Maç 2-1 Türkiye'nin üstünlüğü ile devam ediyor.

TÜRKİYE-ÇEKYA HAZIRLIK MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta şuan 2-1 Türkiye önde. Maçta atılan goller şöyle:

Türkiye'nin golleri:

31. dakika : Enes Ünal

Enes Ünal 70. dakika : Hakan Çalhanoğlu

Çekya'nın golleri:

56. dakika : Vaclav Cerny

MAÇ SONUCU : TÜRKİYE 2 - 1 ÇEKYA

TÜRKİYE-ÇEKYA MAÇ ÖZETİ YAYINLANDI MI?

Maçın bitiminin ardından maç özetini TRT Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.

MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ!

TÜRKİYE ÇEKYA MAÇI İLK 11

Türkiye: Doğan Alemdar, Samet Akaydın, Ozan Kabak, Çağlar, Onur Bulut, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Eren Elmalı, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Doğukan Sinik.

Çekya: Pavlenka, Coufal, Zima, Brabec, Mateju, Soucek, Kral, Cerny, Barak, Zmrhal, Pekhart

TÜRKİYE-ÇEKYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Gaziantep'da, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.