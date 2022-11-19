Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye - Çekya maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Kasım Türkiye - Çekya maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle!

Gündem Haberleri

Türkiye - Çekya maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Kasım Türkiye - Çekya maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle!

Türkiye - Çekya maçının son dakikaları oynanıyor. Maçın bitmesine az bir süre kala maç özeti izlemek isteyen vatandaşlar, Türkiye - Çekya maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 19 Kasım Türkiye - Çekya maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Türkiye - Çekya maç özeti yayınlandı mı? Türkiye - Çekya maçının özeti nereden izlenir? İşte özet ve detaylar...

Türkiye - Çekya maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta 2. yarı oynanıyor. Milli takımımız 2-1 önde. Maçın özetini izlemek isteyenler, Türkiye - Çekya maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 19 Kasım Türkiye - Çekya maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Türkiye - Çekya maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? İşte detaylar...

Türkiye - Çekya hazırlık maçı 19 Kasım Cumartesi saat 20:00 'da TRT Spor'da başlayacak.

Türkiye - Çekya hazırlık maçı TRT Spor'da canlı olarak yayınlanacak.

Maç 2-1 Türkiye'nin üstünlüğü ile devam ediyor.

Maçta şuan 2-1 Türkiye önde. Maçta atılan goller şöyle:

Türkiye'nin golleri:

  • 31. dakika : Enes Ünal
  • 70. dakika : Hakan Çalhanoğlu

Çekya'nın golleri:

  • 56. dakika : Vaclav Cerny

MAÇ SONUCU : TÜRKİYE 2 - 1 ÇEKYA

Maçın bitiminin ardından maç özetini TRT Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.

MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Türkiye - Çekya maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Kasım Türkiye - Çekya maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle!

Türkiye: Doğan Alemdar, Samet Akaydın, Ozan Kabak, Çağlar, Onur Bulut, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Eren Elmalı, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Doğukan Sinik.

Çekya: Pavlenka, Coufal, Zima, Brabec, Mateju, Soucek, Kral, Cerny, Barak, Zmrhal, Pekhart

Maç, Gaziantep'da, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

A Milli Futbol Takımı Gündem Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title