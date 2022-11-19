Türkiye - Çekya maçına dakikalar kala ilk 11 netleşti. Maçın ilk 11'ini merak eden taraftarlar, Türkiye - Çekya ilk 11 belli oldu mu? 19 Kasım Türkiye - Çekya hazırlık maçı ilk 11'de hangi futbolcular, kimler var? Kimler kadroda yok? araştırması yapıyor. Peki, Arda Güler yedek mi? Arda Güler neden oyunda yok? İşte detaylar...

Stefan Kuntz'un tercihleri yine tartışma konusu oldu. İskoçya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda, Çekya'ya karşı çok farklı bir kadro görüldü. Türkiye - Çekya ilk 11 belli oldu mu? 19 Kasım Türkiye - Çekya hazırlık maçı ilk 11'de hangi futbolcular, kimler var? Kimler kadroda yok?

TÜRKİYE ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Çekya hazırlık maçı 19 Kasım Cumartesi saat 20:00 'da TRT Spor'da başlayacak.

TÜRKİYE ÇEKYA MAÇI İLK 11 AÇIKLANDI MI?

Kuntz, Çekya'ya karşı; Doğan Alemdar, Onur Bulut, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Doğukan Sinik, Enes Ünal ilk 11'ini sahaya sürdü. Kuntz'un kaledeki Doğan Alemdar tercihi de dikkat çekti.

İlk 11'ler:

Türkiye: Doğan Alemdar, Samet Akaydın, Ozan Kabak, Çağlar, Onur Bulut, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Eren Elmalı, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Doğukan Sinik.

Çekya: Pavlenka, Coufal, Zima, Brabec, Mateju, Soucek, Kral, Cerny, Barak, Zmrhal, Pekhart

KİMLER İLK 11'DE YOK?

Kuntz'un takımlarında oynayamayan futbolcuları oynattığına dair çok eleştiri geldi. Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Altay Bayındır, Abdülkerim Bardakçı gibi isimlerin şans bulamaması taraftarları kızdırdı.