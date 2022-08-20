Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne zaman açılacağı son günlerde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Peki, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ne zaman açılıyor? Meclis ne zaman, hangi gün açılacak?

TBMM, Temmuz ayında tatile girdi. Bu sürede bazı komisyonlar çalışmalarına devam edecek. Meclisin yeni yasama dönemine ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ne zaman açılıyor? Meclis ne zaman, hangi gün açılacak? İşte detaylar haberimizde...

TBMM (MECLİS) NE ZAMAN AÇILIYOR?

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararında, TBMM'nin 1 Temmuz Cuma gününden başlamak ve 1 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 1 Temmuz tarihli 111'inci birleşiminde karar verildiği belirtildi.

Diğer taraftan da Meclis tatili süresince bazı komisyonlar çalışmalarına devam edecek.