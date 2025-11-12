Haberler

Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Türkiye Bulgaristan muhtemel 11'ler açıklandı mı?

Güncelleme:
2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Türkiye ile Bulgaristan karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı canlı izlemek için maçın ne zaman oynanacağını, hangi kanalda yayınlanacağını ve yayının şifresiz olup olmayacağını araştırıyor.

Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanacak bu heyecan dolu mücadele, sporseverlerin ilgi odağı haline geldi. Maçın saat bilgisi, yayıncı kanalı ve şifresiz yayın detayları, müsabakayı canlı takip etmek isteyen izleyiciler tarafından büyük merakla sorgulanıyor.

TÜRKİYE VS BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak Türkiye–Bulgaristan mücadelesi, futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalardan biri olacak. Maç, TV8 ve Exxen platformlarından canlı olarak izlenebilecek.

TV8 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TV8, şifresiz olarak yayın yapan kanallar arasında yer alıyor. Maçı; Digiturk 28, D-Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29 ve Vodafone TV 28 numaralı kanallar üzerinden izlemek mümkün. Ayrıca, Türksat uydusu ve internet yayını aracılığıyla da canlı olarak takip edilebilecek.

EXXEN CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Maçın bir diğer yayın adresi olan Exxen, şifreli yayın yapacak. Exxen aboneleri, platformun dijital ortamı üzerinden Türkiye–Bulgaristan karşılaşmasını canlı olarak izleyebilecek.

TÜRKİYE–BULGARİSTAN MAÇI HANGİ GÜN?

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki bu önemli karşılaşma, 15 Kasım Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

TÜRKİYE–BULGARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Müsabaka, 20.00'de başlayacak ve büyük bir heyecana sahne olacak.

TÜRKİYE–BULGARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında yapılacak Türkiye–Bulgaristan maçı, Bursa Timsah Park Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye : Uğurcan; Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Mustafa İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler; Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper

Bulgaristan : Vutsov; Georgiev, Hristov, Chernev, Velkovski; Gruev, Shopov, Krastev; Minchev, Kirilov, Despodov

