Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Milli maç ne zaman?

Türkiye A Millî Takımı, 2025 Dünya Kupası Elemeleri'nde kritik bir sınava çıkıyor! Deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak olan milliler, hem puan tablosunu hem de turnuva umutlarını şekillendirecek bu maçta sahaya çıkacak. Peki, Bulgaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Milli maç ne zaman? Bulgaristan Türkiye maçına dair detaylar haberimizde...

BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Millî Takım, 2025 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında kritik bir deplasman maçına çıkıyor. Türkiye, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda sahaya çıkacak. Bu maç, hem puan tablosu hem de milli takımın geleceği açısından büyük önem taşıyor. Taraftarlar, A Millî Takım'ın deplasmanda elde edeceği sonucu merakla bekliyor.

Milli takımın teknik direktörü ve futbolcular, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Takımın son maç performansları ve eksik oyuncu durumları da karşılaşmanın sonucunu etkileyecek unsurlar arasında yer alıyor. Türkiye'nin Bulgaristan karşısında sahaya çıkacağı bu karşılaşma, hem Avrupa futbolunda hem de milli takım tarihimizde önemli bir yere sahip.

BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

2025 Dünya Kupası Eleme mücadelesi, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Bulgaristan - Türkiye maçı, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Bu saat dilimi, Türkiye saatiyle uyumlu olarak belirlenmiş olup, hem deplasman taraftarları hem de ev sahibi taraftarlar için maç izleme planı yapmak açısından kritik.

Maç öncesinde yapılan açıklamalara göre, A Millî Takım'ın ilk 11'i ve teknik kadro, maç saatinden önce son antrenmanlarını Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda tamamladı. Takımın form durumu ve hazırlıkları, maçın hangi tempoda geçeceğini şimdiden merak konusu haline getiriyor.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bulgaristan - Türkiye maçını kaçırmak istemeyen futbolseverler için yayın bilgileri de netleşti. Karşılaşma TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu sayede Türkiye'nin dört bir yanındaki futbolseverler, milli takımın performansını canlı olarak takip edebilecek.

Ayrıca, TV8'in resmi dijital platformları üzerinden de maçın canlı anlatımı ve özel yorumlarla izleme imkânı bulunuyor. Taraftarlar, maç öncesinde ve sonrasında yapılacak analizler ile takımın performansını detaylı şekilde değerlendirebilecek.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

Türkiye'nin 2025 Dünya Kupası Eleme yolundaki kritik sınavı, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü oynanacak. Deplasmanda Bulgaristan karşısına çıkacak olan A Millî Takım, hem galibiyet hem de gruptaki puan durumu açısından büyük önem taşıyan bir mücadele verecek.

Maç öncesi yapılan hazırlıklar ve takımın saha içi stratejileri, teknik direktörün maç planlamasıyla şekillendi. Taraftarlar, bu milli maçın sonucunu sabırsızlıkla bekliyor ve karşılaşmayı canlı olarak izlemeyi planlıyor.