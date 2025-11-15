Türkiye - Bulgaristan maçı başladı mı? Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman başlıyor?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçında Bulgaristan'ı konuk ediyor. "Türkiye – Bulgaristan maçı başladı mı?" sorusu heyecanla takip edilirken, mücadele 15 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 20.00'de TV8'den canlı yayınlanacak. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI CANLI İZLE!

Türkiye - Bulgaristan maçını izlemek için tıklayın.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Taraftarlar, takımlarının sahadaki performansını bu saatten itibaren canlı izleyebilecek.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, TV8'in hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden sunacağı yayınla maçı kaçırmadan takip edebilecek.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?

Bu mücadele, A Milli Takım için kritik bir öneme sahip. Türkiye, bu maçtan en az 1 puan alırsa Dünya Kupası play-off turuna yükselmeyi garantileyecek. Grupta 4'te 4 yapan İspanya liderliği elinde bulundururken, Türkiye 9 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Bulgaristan ise henüz puanla tanışamadı ve grupta son sırada bulunuyor. Daha önce Sofya'daki maçta Türkiye, Bulgaristan'ı 6-1 mağlup etmişti. Rövanş karşılaşması hem prestij hem de puan açısından büyük önem taşıyor.