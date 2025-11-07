Haberler

Türkiye Bulgaristan maç bileti ne kadar? Dünya Kupası Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız, E Grubu'nda kritik bir mücadele için Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Bulgaristan maç bileti ne kadar? Dünya Kupası Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman? Türkiye Bulgaristan maçı nerede oynanacak? Türkiye Bulgaristan maçına dair tüm detaylar...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda heyecan dorukta! A Milli Futbol Takımımız, 15 Kasım Cumartesi günü kritik bir mücadele için Bulgaristan'ı ağırlayacak. Bu karşılaşma, hem Türkiye hem de Bulgaristan için turnuva yolunda büyük önem taşıyor. Taraftarlar şimdiden maç heyecanını yaşamaya başladı. Peki, Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman ve nerede oynanacak? Türkiye Bulgaristan maç bileti ne kadar? Detaylar haberimizde...

DÜNYA KUPASI TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ile karşılaşacağı tarih belli oldu: 15 Kasım Cumartesi. Maç saat 20.00'de başlayacak ve dünya futbolseverler için büyük bir çekişmeye sahne olacak.

Bu karşılaşma, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun en kritik maçlarından biri olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin gruptaki konumu ve puan durumu, bu maçla birlikte önemli ölçüde şekillenecek. Özellikle Türkiye'nin ev sahibi avantajını kullanması ve taraftar desteği ile sahadan galip ayrılması büyük önem taşıyor.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası Türkiye – Bulgaristan maçı Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak. Bu stat, modern altyapısı ve yüksek kapasitesiyle önemli uluslararası karşılaşmalara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip.

Maç günü stadın çevresinde ulaşım planları ve güvenlik önlemleri şimdiden organize edilmiş durumda. Taraftarların rahat ve güvenli bir şekilde maça katılabilmesi için belediye ve federasyon yetkilileri koordineli bir çalışma yürütüyor. Bursa, bu anlamda sadece bir maç merkezi değil, aynı zamanda futbolseverler için konforlu bir deneyim sunacak şehir olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇ BİLETİ NE KADAR?

Türkiye – Bulgaristan mücadelesi için biletler 7 Kasım Cuma günü saat 16.00'da satışa sunulacak. Maçı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar biletlerini online platformlar üzerinden veya gişelerden temin edebilecek.

Bilet fiyatları bloklara göre değişiklik gösteriyor:

Batı alt orta bloklar: 2.500 TL

Doğu alt orta bloklar: 2.000 TL

Batı alt köşe bloklar: 1.750 TL

Doğu alt köşe bloklar: 1.750 TL

Doğu üst orta bloklar: 1.500 TL

Batı üst köşe bloklar: 1.250 TL

Doğu üst köşe bloklar: 1.250 TL

Kuzey kale arkası: 900 TL

Güney kale arkası: 900 TL

Biletler hızla tükenebilir, bu yüzden taraftarların satışa sunulur sunulmaz biletlerini temin etmeleri öneriliyor. Özellikle orta bloklar ve köşe bloklar, tribünde en iyi görüş açısını sağlayan alanlar olarak öne çıkıyor.

Dilara Yıldız
