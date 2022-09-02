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Türkiye- Bulgaristan Basketbol maçı ne zaman? EuroBasket 2022 Türkiye- Bulgaristan maçı hangi kanalda?

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Türkiye- Bulgaristan Basketbol maçı ne zaman? EuroBasket 2022 Türkiye- Bulgaristan maçı hangi kanalda?

A Milli Basketbol takımımız EuroBasket'te ülkemizi temsil ediyor. Basketbol takımımız EuroBasket'te ilk maçına Karadağ ile çıkmıştı. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A grubunda mücadele eden takımımızın maçları devam ediyor. Basketbolseverler ise Türkiye- Bulgaristan maçının ne zaman olduğunu merak ediyor. Türkiye- Bulgaristan Basketbol maçı ne zaman? EuroBasket 2022 Türkiye- Bulgaristan maçı hangi kanalda?

1 Eylül Perşembe günü Karadağ ile karşı karşıya gelen A Milli basketbol takımımız 72-68'lik skor ile galibiyet kazandı. Şimdi ise gözler Türkiye- Bulgaristan basketbol maçında. Kazanılan galibiyet ile basketbolseverlerin heyecanı daha da arttı. EuroBasket'in başlamasıyla beraber basketbolseverler fikstürü takip ediyor. Rakibimiz olan Bulgaristan ise İspanya'ya 114-87'lik skorla mağlup oldu. A Milli takımımız Bulgaristan maçından sonra Gürcistan, Belçika ve İspanya ile maça çıkacak. Taraftarlar heyecanla önümüzdeki günlerde oynanacak Türkiye- Bulgaristan maçını bekliyor. Peki, Türkiye- Bulgaristan Basketbol maçı ne zaman? EuroBasket 2022 Türkiye- Bulgaristan maçı hangi kanalda?

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden A Milli Erkek Basketbol takımımızın Bulgaristan ile karşılaşmasının ne zaman olacağı basketbolseverler tarafından araştırılıyordu. Türkiye- Bulgaristan basketbol maçı 3 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 17:15'te oynanacak.

3 Eylül Cumartesi günü oynanacak Türkiye- Bulgaristan basketbol maçı NTV'den canlı olarak yayınlanacak.

3 Eylül Cumartesi: 17.15 Bulgaristan - Türkiye

4 Eylül Pazar: 20.00 Türkiye - Gürcistan

6 Eylül Salı: 14.30 Belçika - Türkiye

7 Eylül Çarşamba: 14.30 Türkiye – İspanya

A grubunda Türkiye, Belçika, Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, Karadağ varken

B grubunda Almanya, Bosna Hersek, Fransa, Litvanya, Macaristan, Slovenya takımları var.

C grubunda ise Büyük Britanya, Estonya, Hırvatistan, Ukrayna, Yunanistan, İtalya takımları var.

D Grubu: Çekya, Finlandiya, Hollanda, Polonya, İsrail, Sırbistan

Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.

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Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

A Milli Erkek Basketbol Takımı Ergin Ataman Milli Takım Cedi Osman basketbol Gündem Spor Haberler

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