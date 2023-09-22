A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nun beşinci maçında bugün Brezilya ile mücadele edecek. İnternet arama motorlarında, Türkiye - Brezilya voleybol maçının başlama saati ve tarihi ile hangi televizyon kanalında yayınlanacağına dair bilgilere ulaşmak isteyenlerin araştırmaları devam ediyor. Peki, Türkiye - Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Brezilya voleybol maçı hangi kanalda? Canlı izleme linki var mı?

Türkiye - Brezilya voleybol karşılaşması, bugün Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Heyecanla beklenen karşılaşma ile ilgili arama motorlarında Türkiye - Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Brezilya voleybol maçı hangi kanalda? Canlı izleme linki var mı? soruları aratılıyor.

TÜRKİYE - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye'nin voleybol sevdalıları, 22 Eylül Cuma günü saat 10.00'da başlayacak olan bu kritik mücadeleyi heyecanla bekliyor.

TÜRKİYE - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak ve voleybol tutkunları ekrana kilitlenecek.

TÜRKİYE - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE!

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 10.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Milli takım, olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0, üçüncü maçında Peru'yu ve dördüncü maçında Arjantin'i de 3-1 mağlup etti. Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya, 5'inci Brezilya'nın yanı sıra, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor. Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak. Beşinci maç öncesinde B Grubu'nda milli takım, ev sahibi Japonya ile birlikte 12'şer puanla lider pozisyonunda bulunuyor.