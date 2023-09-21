Türkiye'nin başarılı A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda büyük bir çıkış yakalıyor. Son olarak Arjantin'i 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, 4 maçta 4 galibiyet elde ederek liderliklerini sürdürdüler. Peki, Türkiye - Brezilya voleybol maçı ne zaman? Türkiye - Brezilya voleybol maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak?

Türkiye - Brezilya voleybol maçı ne zaman? Sorusu merak edilen ve araştırılan spor konuları arasında yerini alıyor. Şimdi ise dikkatler, Filenin Sultanları'nın Brezilya ile oynayacağı kritik maça çevrildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, elemelerde sırasıyla Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0, Peru ve Arjantin'i ise 3-1'lik skorlarla geçerek üst üste 19. galibiyetlerini aldı. Bu muazzam başarı, Türkiye'nin voleybol dünyasındaki gücünü bir kez daha kanıtlıyor. Peki, Türkiye - Brezilya voleybol maçı ne zaman? Türkiye - Brezilya voleybol maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak?

TÜRKİYE - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye'nin voleybol sevdalıları, 22 Eylül Cuma günü saat 10.00'da başlayacak olan bu kritik mücadeleyi heyecanla bekliyor. Maç, TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak ve voleybol tutkunları ekrana kilitlenecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda gösterdiği muhteşem performansla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Porto Riko, Bulgaristan, Peru ve Arjantin'i ardı ardına mağlup ederek 19 galibiyetlik muazzam bir seri yakalayan Filenin Sultanları, şimdi Brezilya ile karşı karşıya geliyor.