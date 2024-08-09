Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları, Brezilya ile bronz madalya maçı oynayacak. İtalya ise finalde ABD ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Brezilya maçı ne zaman? Türkiye voleybol üçüncülük maçı ne zaman?

TÜRKİYE BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda voleybol branşının yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ile İtalya, Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da karşılaştı. İtalya, 25-22, 25-19 ve 25-22'lik setlerle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. İtalya, Brezilya'yı mağlup ederek finale çıkan ABD ile altın madalya mücadelesi verecek. Ay-yıldızlılar ise 10 Ağustos Cumartesi günü üçüncülük maçında Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan yarı finalde İtalya'ya 3-0 mağlup olan Filenin Sultanları, dünya sıralamasında 4'üncü sıraya geriledi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya'ya 3-0 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı, 10 Ağustos Cumartesi günü Brezilya ile bronz madalya maçına çıkacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ise 10 Ağustos Cumartesi günü TSİ 18.15'te Brezilya ile bronz madalya maçına çıkacak.