Üye Girişi
Haberler

Türkiye Brezilya maçı ne zaman? Türkiye voleybol üçüncülük maçı ne zaman?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları, Brezilya ile bronz madalya maçı oynayacak. İtalya ise finalde ABD ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Brezilya maçı ne zaman? Türkiye voleybol üçüncülük maçı ne zaman?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları, Brezilya ile bronz madalya maçı oynayacak. İtalya ise finalde ABD ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Brezilya maçı ne zaman? Türkiye voleybol üçüncülük maçı ne zaman?

TÜRKİYE BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda voleybol branşının yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ile İtalya, Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da karşılaştı. İtalya, 25-22, 25-19 ve 25-22'lik setlerle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. İtalya, Brezilya'yı mağlup ederek finale çıkan ABD ile altın madalya mücadelesi verecek. Ay-yıldızlılar ise 10 Ağustos Cumartesi günü üçüncülük maçında Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan yarı finalde İtalya'ya 3-0 mağlup olan Filenin Sultanları, dünya sıralamasında 4'üncü sıraya geriledi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya'ya 3-0 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı, 10 Ağustos Cumartesi günü Brezilya ile bronz madalya maçına çıkacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ise 10 Ağustos Cumartesi günü TSİ 18.15'te Brezilya ile bronz madalya maçına çıkacak.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Filenin Sultanları Brezilya Türkiye Türkiye İtalya Paris Gündem Yaşam Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Galatasaray Hatayspor maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? ZAHA Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Wilfred Zaha TRANSFER mi oldu? Break Dans olimpiyatları CANLI izle! Break Dans olimpiyatları ne zaman saat kaçta, hani kanalda? Pubg Mobile kapanıyor mu? Pubg Mobile kapanacak mı, ne zaman yasaklanacak? Yemek Sepeti çöktü mü? 9 Ağustos Son Dakika Yemeksepeti poblem mi var?Mı? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! SWE hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar SWE açılımı ne? Maçlar neden geç başlıyor? Bu sezon maçlar neden geç saate başlıyor? Galatasaray Hatayspor maçı hangi kanalda? GS Hatayspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Türkiye Brezilya maçı ne zaman? Türkiye voleybol üçüncülük maçı ne zaman? Instagram açıldı açılacak! SON DAKİKA! Instagram açıldı mı? 9 Ağustos bugün Instagram açılacak mı? Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Buse Naz Çakıroğlu kaç yaşına, nereli, branşı ne? Buse Naz Çakıroğlu maçı ne zaman, rakibi kim? Buse Naz Çakıroğlu'nun final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu transfer oldu mu, olacak mı? Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı? 10-11 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 10-11 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Hüseyin Yayman kimdir, nereli? TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman kaç yaşında? BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || BİLSEM 2024 mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? Garip filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Garip filmi ne zaman, nerede çekildi? Garip filmi gerçek mi?
title