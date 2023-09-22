Türkiye- Brezilya maçı kaç kaç bitti? Türkiye- Brezilya kadın voleybol maçını kim kazandı? Türkiye- Brezilya voleybol maç sonucu nedir?
Voleybol Kadınlar Olimpiyat Elemeleri Türkiye- Brezilya kadın voleybol maçını kim kazandı ve Türkiye- Brezilya maçı kaç kaç bitti merak ediliyor. Türkiye- Brezilya voleybol maç sonucu nedir ve Türkiye- Brezilya maçı kaç kaç bittiği araştırılıyor. Peki, Türkiye- Brezilya maçı kaç kaç bitti? Türkiye- Brezilya kadın voleybol maçını kim kazandı? Türkiye- Brezilya voleybol maç sonucu nedir?
Türkiye- Brezilya maçı kaç kaç bitti ve Türkiye- Brezilya kadın voleybol maçını kim kazandı soruları gündeme geliyor. Türkiye- Brezilya voleybol maç sonucu nedir ve Türkiye- Brezilya maçı kaç kaç bittiği merak ediliyor. Türkiye- Brezilya maçı kaç kaç bitti? Türkiye- Brezilya kadın voleybol maçını kim kazandı? Türkiye- Brezilya voleybol maç sonucu nedir? Detaylar haberimizdedir…
Türkiye- Brezilya maçı hala devam ederken, ilk seti ay yıldızlı ekibimiz, 25-21 kazanmıştır.
Son anları çekişmeli geçen 2. seti 29- 27'lik skor ile alan Filenin Sultanları, setlerde 2-0 öne geçmiştir.
Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu olan "Filenin Sultanları", dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya, 5'inci Brezilya'nın yanı sıra, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer almaktadır.
Elemelerde gruplarında ilk 2 sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacaktır. Beşinci maç öncesinde B Grubu'nda milli takım, ev sahipliği yapan Japonya ile birlikte 12'şer puanla lider pozisyonunda bulunmaktadır.
Türkiye- Brezilya maçı hala devam etmekte. Türkiye- Brezilya maçını canlı izlemek için buraya tıklayınız.
Brezilya ile Türkiye arasındaki Voleybol Kadınlar Olimpiyat Elemeleri maçı, TRT Spor kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Brezilya ve Türkiye, karşı karşıya geleceği Voleybol Kadınlar Olimpiyat Elemeleri maçı, Tokyo'da, Yoyogi Salonu Stadyumu'nda oynanacak.