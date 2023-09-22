Türkiye- Brezilya maçı kaç kaç bitti? Türkiye- Brezilya kadın voleybol maçını kim kazandı? Türkiye- Brezilya voleybol maç sonucu nedir?

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TÜRKİYE- BREZİLYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Türkiye- Brezilya maçı hala devam ederken, ilk seti ay yıldızlı ekibimiz, 25-21 kazanmıştır.

Son anları çekişmeli geçen 2. seti 29- 27'lik skor ile alan Filenin Sultanları, setlerde 2-0 öne geçmiştir.

TÜRKİYE- BREZİLYA KADIN VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu olan "Filenin Sultanları", dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya, 5'inci Brezilya'nın yanı sıra, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer almaktadır.

Elemelerde gruplarında ilk 2 sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacaktır. Beşinci maç öncesinde B Grubu'nda milli takım, ev sahipliği yapan Japonya ile birlikte 12'şer puanla lider pozisyonunda bulunmaktadır.

TÜRKİYE- BREZİLYA VOLEYBOL MAÇ SONUCU NEDİR?

Türkiye- Brezilya maçı hala devam etmekte. Türkiye- Brezilya maçını canlı izlemek için buraya tıklayınız.

22-09-2023 BREZİLYA VS TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Brezilya ile Türkiye arasındaki Voleybol Kadınlar Olimpiyat Elemeleri maçı, TRT Spor kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

BREZİLYA-TÜRKİYE MAÇI TRT SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BREZİLYA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Brezilya ve Türkiye, karşı karşıya geleceği Voleybol Kadınlar Olimpiyat Elemeleri maçı, Tokyo'da, Yoyogi Salonu Stadyumu'nda oynanacak.