Türkiye - Bosna Hersek U21 maçı kaç kaç, bitti mi?

Bu akşam U21 milli takımımız Bosna Hersek ile karşı karşıya geliyor. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbol severler Türkiye - Bosna Hersek U21 maçı kaç kaç, bitti mi? Merak ediyor.