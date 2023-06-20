Üye Girişi
Haberler
Türkiye - Bosna Hersek U21 maçı kaç kaç, bitti mi?

Türkiye - Bosna Hersek U21 maçı kaç kaç, bitti mi?

Gündem Haberleri

Bu akşam U21 milli takımımız Bosna Hersek ile karşı karşıya geliyor. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbol severler Türkiye - Bosna Hersek U21 maçı kaç kaç, bitti mi? Merak ediyor.

Türkiye - Bosna Hersek U21 maçı kaç kaç? Bu akşam U21 milli takımımız Bosna Hersek ile karşı karşıya geliyor. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbol severler Türkiye - Bosna Hersek U21 maçı kaç kaç, bitti mi? Merak ediyor. İşte detaylar...

TÜRKİYE - BOSNA HERSEK MAÇI KAÇ KAÇ?

Türkiye - Bosna Hersek maçında milli takımımız 2-1 önde. Maç devam ediyor.

TÜRKİYE - BOSNA HERSEK MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye - Bosna Hersekmaçı saat 19.00'da başlayacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Futbol Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title