Türkiye - Bosna Hersek U21 maçı kaç kaç, bitti mi?
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Bu akşam U21 milli takımımız Bosna Hersek ile karşı karşıya geliyor. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbol severler Türkiye - Bosna Hersek U21 maçı kaç kaç, bitti mi? Merak ediyor.
Türkiye - Bosna Hersek U21 maçı kaç kaç? Bu akşam U21 milli takımımız Bosna Hersek ile karşı karşıya geliyor. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbol severler Türkiye - Bosna Hersek U21 maçı kaç kaç, bitti mi? Merak ediyor. İşte detaylar...
TÜRKİYE - BOSNA HERSEK MAÇI KAÇ KAÇ?
Türkiye - Bosna Hersek maçında milli takımımız 2-1 önde. Maç devam ediyor.
TÜRKİYE - BOSNA HERSEK MAÇI SAAT KAÇTA?
Türkiye - Bosna Hersekmaçı saat 19.00'da başlayacak.