Türkiye Birleşmiş Milletler'e üye mi? BM kurucu üyeler ve üye ülkeler hangileri? Birleşmiş Milletler'in kaç üyesi var? BM ne zaman, neden kuruldu?

Türkiye Birleşmiş Milletler'e üye mi? Birleşmiş Milletler nedir? Birleşmiş Milletler'e üye ülkeler nelerdir? Birleşmiş Milletler'e Türkiye üye mi? Birleşmiş Milletler'in kurucu ülkeleri kimlerdir? Türkiye kurucu ülkeler arasında mı? Birleşmiş Milletler'e üye ülke sayısı kaçtır?

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NEDİR?

Birleşmiş Milletler (BM), 24 Ekim 1945'te kurulmuş; dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslararasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür. Birleşmiş Milletler kendini "adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş" olarak tanımlamaktadır. Uluslararası ilişkilerde kuvvet kullanılmasını evrensel düzeyde yasaklayan ilk antlaşma 26 Haziran 1945'te 50 ülke tarafından imzalanan Birleşmiş Milletler Antlaşması'dır.

Örgütün, kurulduğu yıllarda 51 olan üye sayısı şu an itibarıyla üyeliği kaldırılan Vatikan ve değiştirilen Çin son katılan üye Güney Sudan dahil 193'e ulaşmıştır. Örgütün yönetimi New York'ta bulunan genel merkezinden yürütülür ve üye ülkelerle her yıl düzenli olarak yapılan toplantılar yine bu genel merkezde gerçekleştirilir.

Örgüt yapısal olarak idari bölümlere ayrılmıştır; Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Yönetim Konseyi, Genel Sekreterlik ve Uluslararası Adalet Divanı. Örgütün en göz önündeki mercii Genel Sekreterdir.

Birleşmiş Milletler fikri ilk olarak, II. Dünya Savaşı'nın bitiminde savaşın galibi ülkeler tarafından, ülkeler arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırarak ileride meydana gelebilecek ve kendi güvenliklerini tehdit edebilecek bir savaşın önüne geçebilmek amacıyla ortaya atılmıştır. Örgüt yapısının hâlen bu amacı koruduğunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin varlığı ve çalışmalarıyla ortaya koymuştur. Güvenlik Konseyi on beş ülkeden oluşmakta olup, bu üyelerden beşi daimi üye statüsündedir ve mutlak veto yetkisine sahiptir. Bu ülkeler ABD, Rusya, Çin, Birleşik Krallık ve Fransa'dır. Güvenlik Konseyinin karar alabilmesi için 9/15 oranı gerekli olup, daimi üyelerden herhangi birisinin aksi yönde oy kullanmaması gereklidir. BM içtihatlarına göre Güvenlik Konseyi karar alırken veto yetkisine sahip üyelerden biri veya birkaçının oylamaya katılmaması bu üyelerin kararı veto ettiği anlamına gelmemektedir. Ayrıca daimi üyelerin çekimser kalmaları da aynı sonucu vermektedir.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E ÜYE ÜLKE SAYISI KAÇ?

Birleşmiş Milletler'in 193 üye ülkesi bulunmaktadır.

TÜRKİYE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E ÜYE Mİ?

Türkiye, BM'nin kurucu üyelerindendir. Türkiye, BM'ye üye ülkeler arasındadır.

BM HAKKINDA BİLGİLER

Teşkilatın Amacı:

- Savaşları ve barışa yönelik tehditleri önlemek

- Ülkeler arasında dostane ilişkiler kurmak

- Uluslararası ekonomik ve sosyal işbirliğini sağlamak

Kuruluş Tarihi: 1945

Merkezi: New York (Cenevre, Viyana ve Nairobi ofisleri de bulunmaktadır)

Genel Sekreteri: Antonio Guterres - Portekiz

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E ÜYE ÜLKELER NELERDİR?

BM'ye üye ülkeler 193 tanedir. Bu ülkelerin isimleri şu şekilde:

Afganistan Almanya Amerika Birleşik Devletleri Andorra Angola Antigua ve Barbuda Arjantin Arnavutluk Avustralya Avusturya Azerbaycan Bahamalar Bahreyn Bangladeş Barbados Belçika Belize Benin Belarus Birleşik Arap Emirlikleri Bolivya Bosna-Hersek Botsvana Brezilya Brunei Bulgaristan Burkina Faso Burundi Bhutan Birleşik Krallık Cezayir Cibuti Çad Çek Cumhuriyeti Çin Danimarka Kongo Demokratik Cumhuriyeti Doğu Timor Dominika Dominik Cumhuriyeti Ekvador Ekvator Ginesi El Salvador Endonezya Eritre Ermenistan Estonya Etiyopya Fas Fiji Fildişi Sahili Filipinler Finlandiya Fransa Gabon Gambiya Gana Gine Grenada Guatemala Guyana Gine-Bissau Güney Afrika Cumhuriyeti Güney Kore Güney Sudan Gürcistan Haiti Hırvatistan Hindistan Hollanda Honduras Irak İran İrlanda İspanya İsrail İsveç İsviçre İtalya İzlanda Jamaika Japonya Kamboçya Kamerun Kanada Karadağ Katar Kazakistan Kenya Kıbrıs Kırgızistan Kiribati Kolombiya Komorlar Kongo Cumhuriyeti Kosta Rika Kuveyt Kuzey Kore Küba Laos Letonya Lesotho Liberya Libya Lihtenştayn Litvanya Lübnan Lüksemburg Macaristan Madagaskar Makedonya Malavi Maldivler Malezya Mali Malta Marshall Adaları Mauritius Meksika Mısır Mikronezya Federal Devletleri Moğolistan Moldova Monako Moritanya Mozambik Myanmar Namibya Nauru Nepal Nikaragua Nijer Nijerya Norveç Orta Afrika Cumhuriyeti Özbekistan Pakistan Palau Panama Papua Yeni Gine Paraguay Peru Polonya Portekiz Romanya Ruanda Rusya Saint Kitts ve Nevis Saint Lucia Saint Vincent ve Grenadinler Samoa San Marino São Tomé ve Príncipe Senegal Seyşeller Sırbistan Sierra Leone Singapur Slovakya Slovenya Solomon Adaları Somali Sri Lanka Sudan Surinam Suriye Suudi Arabistan Esvatini Şili Tacikistan Tanzanya Tayland Togo Tonga Trinidad ve Tobago Tunus Tuvalu Türkiye Türkmenistan Uganda Ukrayna Umman Uruguay Ürdün Vanuatu Venezuela Vietnam Yemen Yeni Zelanda Yeşil Burun Adaları Yunanistan Zambiya Zimbabve

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