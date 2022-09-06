Türkiye Belçika kaç kaç? Türkiye - Belçika basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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A Milli Basketbol takımı A grubu 4. maçında Belçika ile karşılaşacak. Peki, Gürcistan'a 3 sayı farkla yenilerek gruptaki ilk mağlubiyetini alan Türkiye Basketbol takımının Belçika karşılaşması aratılan konular arsında yer aldı. Peki, Türkiye Belçika kaç kaç? Türkiye - Belçika basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Basketbol Takımı'mız, EURO Basket 2022 A Grubu 4. maçında Belçika ile kozlarını paylaşıyor. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynanan mücadele, 12 Dev Adam'ın için büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye Belçika kaç kaç? Türkiye - Belçika basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında oynanacak olan Türkiye - Belçika karşılaşması 6 Eylül saat 14.30'da oynanacak. Bu kritik maç NTV ekranlarından canlı izlenebilecek. Karşılaşma, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanacak.
A Milli takımımız gruptaki 4. maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Gürcistan maçından sonra Belçika maçı merakla bekleniyor. A Milli Basketbol Takımı, Karadağ ve Bulgaristan ile yaptığı maçlardan galibiyetle ayrılırken, Gürcistan'a kaybetti. Belçika ise Gürcistan ve İspanya ile oynadığı maçları kazandı, Karadağ'a mağlup oldu. Grupta yarın oynanacak diğer maçlarda Karadağ ile İspanya, Gürcistan ile de Bulgaristan karşılaşacak.
6 Eylül Salı:
14.30 Belçika-Türkiye
7 Eylül Çarşamba:
14.30 Türkiye-İspanya
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir