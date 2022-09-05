Türkiye- Belçika basketbol maçı hangi kanalda? Avrupa Basketbol Şampiyonası Türkiye- Belçika maçı ne zaman, saat kaçta?
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Basketbolseverlerin heyecanla beklediği EuroBasket'te Türkiye Belçika takımı ile maça çıkacak. Türkiye A milli erkek basketbol takımı Avrupa Basketbol Şampiyonası maçında Belçika ile karşılaşacak. Milli takımımızın yer aldığı grupta Gürcistan, Karadağ, İspanya, Bulgaristan ve Belçika rakipleriyle karşılaşacak. Peki, Türkiye- Belçika basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye- Belçika maçı saat kaçta, ne zaman?
Avrupa Basketbol Şampiyonasında Belçika ile mücadele edecek olan milli erkek basketbol takımımız, bu yıl 41.si gerçekleşecek olan EuroBasket 2022'deki dördüncü maçını Belçika ile yapacak. Avrupa Basketbol Şampiyonasının fikstürünün belli olması ile basketbolseverlerin maçlar hakkında merak ettikleri var. Türkiye- Belçika basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye- Belçika maçı saat kaçta, ne zaman?
Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli erkek basketbol takımımız dördüncü maçına çıkacak. EuroBasket'te Karadağ ve Bulgaristan maçlarını kazanırken, Gürcistan ile yaptığı maçı kaybetmişti. Şimdi ise Belçika ile karşılaşacak. EuroBasket Avrupa Şampiyonası'nda A Milli erkek basketbol takımımızın maçı NTV Spor'da canlı olarak yayınlanacak.
Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden A Milli Erkek Basketbol takımımız 6 Eylül günü saat 14:30'da A grubunun dördüncü maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Türkiye- Belçika maçı NTV Spor'dan canlı yayınlanacak.
1 Eylül Perşembe: 17.15 Türkiye-Karadağ
3 Eylül Cumartesi: 17.15 Bulgaristan-Türkiye
4 Eylül Pazar: 20.00 Türkiye-Gürcistan
6 Eylül Salı: 14.30 Belçika-Türkiye
7 Eylül Çarşamba: 14.30 Türkiye-İspanya
A Grubu: Türkiye, Belçika, Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, Karadağ
B Grubu: Almanya, Bosna Hersek, Fransa, Litvanya, Macaristan, Slovenya
C Grubu: Büyük Britanya, Estonya, Hırvatistan, Ukrayna, Yunanistan, İtalya
D Grubu: Çekya, Finlandiya, Hollanda, Polonya, İsrail, Sırbistan