Türkiye basket maçı NTV canlı izleme linki var mı?

A Erkek Milli Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda 24 Şubat Cuma günü saat 20.00'de TOFAŞ Spor Salonu'nda seyircisi ile buluşuyor. Peki, Türkiye Letonya canlı izleme linki var mı? Türkiye Letonya basket maçı hangi kanalda?