Türkiye Barolar Birliği, Türkiye'de bütün baroların katılımıyla oluşan, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliği haiz bir üst meslek kuruluşudur. TBB'nin başkanı kim merak ediliyor. Peki, Türkiye Barolar Birliği Başkanı kimdir? TBB Başkanı kim?

Türkiye Barolar Birliği Başkanı kimdir? Türkiye Barolar Birliği, Türkiye'de bütün baroların katılımıyla oluşan, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliği haiz bir üst meslek kuruluşudur. TBB'nin başkanı kim merak ediliyor. Peki, Türkiye Barolar Birliği Başkanı kimdir? TBB Başkanı kim? İşte detaylar...

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI KİMDİR?

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan'dır.

ERİNÇ SAĞKAN KİMDİR?

Ramiz Erinç Sağkan, 2000 yılından beri Ankara Barosu'na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Türkiye Barolar Birliği'nin 9. başkanıdır.

Erinç Sağkan, 24 Nisan 1978 tarihinde Ankara'da doğdu. Lise öğrenimini Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi'nde tamamladı. 1999'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2000 yılında Ankara Barosu'na kaydolarak serbest avukatlık yapmaya başladı. Ceza hukuku alanında çalıştı. Ceza Muhakemesi Kanunu Merkezi'nde zorunlu müdafilik yaptı ve Ankara Barosu'nun Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Kurulu'na üye oldu.

2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği, 2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği yaptı. 2016 yılında Ankara Barosu Başkan Yardımcısı oldu. 2018'de Ankara Baro Başkanlığına seçildi.

2021 yılında Türkiye Barolar Birliği'nin 36. olağan genel kurulunda 348 delegeden 182'sinin oyunu alarak 9. Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçildi. 8 Aralık 2021 tarihinde mazbatasını alarak göreve başladı.