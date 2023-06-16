Türkiye babalar günü ne zaman 2023? Babalar günü hangi güne denk geliyor, tarihi ne?

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TÜRKIYE BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2023?

Babalar Günü bu yıl 18 Haziran 2023 Pazar günü kutlanmaktadır.

BABALAR GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Babalar Gününü kutlamak isteyenler, bu yıl babalar günü 18 Haziran Pazar gününe denk gelmektedir.

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ NEDİR?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmişti.

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