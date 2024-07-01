Türkiye- Avusturya maçının hakemi kim? Türkiye- Avusturya maçı ne zaman? EURO 2024 Türkiye- Avusturya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan üç takım adını son 16 turuna yazdırdı. Portekiz grubu lider olarak tamamlarken Türkiye ise grup ikinci olarak üst tura çıktı. A Milli Takım'da gözler Avusturya maçına çevrildi. Futbol severler yarınki maçta hakemin kim olacağını merak ediyor. Heyecanla beklenen karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Türkiye- Avusturya maçının hakemi kim? Türkiye- Avusturya maçı ne zaman? EURO 2024 Türkiye- Avusturya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE- AVUSTURYA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Euro 2024'te son 16 turunda A Milli Takım, Avusturya ile karşılaşacak. Leipzig'de 2 Temmuz'da oynanacak maçın hakemi belli oldu. UEFA, Portekizli hakem Artur Soares Dias'in karşılaşmayı yöneteceğini açıkladı. 44 yaşındaki hakem, Euro 2024'te Polonya - Hollanda ve Danimarka - İngiltere maçını yönetti.

TÜRKİYE- AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?

EURO 2024'te son 16 turu karşılaşmaları 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

EURO 2024 TÜRKİYE- AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA?

A Milli Takım'ın maçı ise 2 Temmuz Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

TÜRKİYE- AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.