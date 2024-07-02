Türkiye- Avusturya maçı ne zaman? Türkiye- Avusturya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Çekya ile Türkiye takımları Hamburg'daki Volkspark Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. A Milli Takım, Çekya'yı 2-1 yenerek son 16 turuna kaldı. Peki, Türkiye- Avusturya maçı ne zaman? Türkiye- Avusturya maçı ne zaman, nerede oynanacak?

TÜRKİYE- AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?

Son 16 turuna yükselen takımların maçları 29 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihleri arasında oynanacak. Türkiye-Avusturya maçı ise 2 Temmuz'da oynanacak.

AVUSTURYA- TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Avusturya ile Türkiye arasındaki UEFA Euro 2024 maçı, TRT 1 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

AVUSTURYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Avusturya-Türkiye Maçı, saat 22:00 başlayacak.

AVUSTURYA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Avusturya ve Türkiye, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2024 Son 16 maçı, Leipzig'da, Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanacak.