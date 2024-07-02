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Türkiye- Avusturya maçı ne zaman? Türkiye- Avusturya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Türkiye ve Avusturya arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu olmaya devam ediyor. Maç detaylarına dair bilgi arayışında olan futbolseverler, karşılaşmanın ne zaman gerçekleşeceğini, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Çekya ile Türkiye takımları Hamburg'daki Volkspark Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. A Milli Takım, Çekya'yı 2-1 yenerek son 16 turuna kaldı. Peki, Türkiye- Avusturya maçı ne zaman? Türkiye- Avusturya maçı ne zaman, nerede oynanacak?

TÜRKİYE- AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?

Son 16 turuna yükselen takımların maçları 29 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihleri arasında oynanacak. Türkiye-Avusturya maçı ise 2 Temmuz'da oynanacak.

Türkiye- Avusturya maçı ne zaman? Türkiye- Avusturya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

AVUSTURYA- TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Avusturya ile Türkiye arasındaki UEFA Euro 2024 maçı, TRT 1 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

Türkiye- Avusturya maçı ne zaman? Türkiye- Avusturya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

AVUSTURYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Avusturya-Türkiye Maçı, saat 22:00 başlayacak.

Türkiye- Avusturya maçı ne zaman? Türkiye- Avusturya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

AVUSTURYA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Avusturya ve Türkiye, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2024 Son 16 maçı, Leipzig'da, Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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