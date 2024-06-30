Türkiye Avusturya frekansı ne? Türkiye Avusturya EURO 2024 maçı izleme frekansı ne?

EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan üç takım adını son 16 turuna yazdırdı. Portekiz grubu lider olarak tamamlarken Türkiye ise grup ikinci olarak üst tura çıktı. Çekya karşılaşmasında Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle galip gelen A Milli Takım'da gözler Avusturya maçına çevrildi. Türkiye Avusturya frekansı ne? Türkiye Avusturya EURO 2024 maçı izleme frekansı ne?

TÜRKİYE AVUSTURYA MAÇI FREKANSI NE?

EURO 2024'te son 16 turu karşılaşmaları 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. A Milli Takım'ın maçı ise 2 Temmuz Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

• Uydu: TÜRKSAT 4A

• Frekans: 11794

• Polarizasyon: V Dikey

• Sembol Oranı: 30.000

• FEC: 3/4

TRT, EURO 2024 maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.