Türkiye Avrupa'ya kaç takım gönderebiliyor 2023? Avrupa'ya kaç Türk takımı gidebiliyor? UEFA ülke puanı kaç yıl geçerli?

Türkiye'den Avrupa'ya kaç takım gidecek 2023? Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzonspor ve Sivasspor'un Avrupa'da gösterdikleri performansın ardından UEFA Ülke Puanı Sıralamasında 19'a yükselerek Yunanistan'ı geçmesinin ardından futbolseverler Türkiye Avrupa'ya kaç takım gönderebiliyor? Avrupa'ya kaç Türk takımı gidebiliyor? Sorularını araştırmaya başlandı. Türkiye'nin Avrupa'ya göndereceği takım sayısı ve oynayacakları turlar ile ilgili detaylar haberimizde;

TÜRKİYE AVRUPA'YA KAÇ TAKIM GÖNDEREBİLİYOR?

UEFA Ülke Puanı Klasmanında ilk 15 dışında kalan Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek.

Söz konusu ekiplerden 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, diğer 3'ü ise UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edebilecek.

TÜRK TAKIMLARI AVRUPA'YA HANGİ TURDA DAHİL OLACAK?

Süper Lig Şampiyonu - Şampiyonlar Ligi 1. Ön Eleme Turu

Süper Lig 2.'si, Süper Lig 3.'sü ve Kupa Şampiyonu - Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu

TÜRKİYE'DEN AVRUPA'YA KAÇ TAKIM GİDECEK 2023?

Türkiye'den 2023 yılında Avrupa'da mücadele etme hakkını 4 takım kazanacak.

UEFA ÜLKE PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

UEFA ülke puanı her yıl değişir. Bir ülkeden o sezon içerisinde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına eşit olarak bölünür. Aynı işlem son 5 sezon için tekrarlanır ve toplanır.

Puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

Galibiyet: 1 puan

Beraberlik: 0,5 puan.