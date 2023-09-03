Türkiye Avrupa şampiyonu mu oldu? Türkiye Sırbistan'ı yendi mi?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde bugün Sırbistan ile karşılaştı. Peki, Türkiye Avrupa şampiyonu mu oldu? Türkiye Sırbistan'ı yendi mi? Türkiye voleybol maçı ne oldu?