Türkiye Avrupa şampiyonu mu oldu? Türkiye Sırbistan'ı yendi mi?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde bugün Sırbistan ile karşılaştı. Peki, Türkiye Avrupa şampiyonu mu oldu? Türkiye Sırbistan'ı yendi mi? Türkiye voleybol maçı ne oldu?
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanacak Sırbistan – Türkiye maçı, TSİ 21.00'de başlayacak. Tarihi maç TRT 1'den canlı yayınlandı. Peki, Türkiye Avrupa şampiyonu mu oldu? Türkiye Sırbistan'ı yendi mi?
TÜRKİYE AVRUPA ŞAMPİYONU MU OLDU?
CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası Final maçında bugün Türkiye Sırbistan ile karşılaştı.
Sırbistan – Türkiye maçı 2-2 setler sonucu uzatma setine gitti.
Uzatma setinde Türki ye3-2öne geçti ve Avrupa Şampiyonu oldu.
TÜRKİYE SIRBİSTAN'I YENDİ Mİ?
CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası Final maçı sonucu
Türkiye : 3
Sırbistan: 2