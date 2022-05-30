Türkiye Avrupa Konseyi'ne üye mi? - Haberler

Son dönemde yaşanan siyasi tartışmalar sonrası Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ne üyeliği de gündem oldu. Vatandaşlar Türkiye Avrupa Konseyi'ne üye mi, sorusunun yanıtını merak etti. Peki, Türkiye Avrupa Konseyi'ne üye mi?

TÜRKİYE AVRUPA KONSEYİ'NE ÜYE Mİ?

Türkiye'nin Teşkilat ile İlişkileri

Avrupa Konseyi, ülkemizin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'yla kurduğu ilk kurumsal bağı temsil etmektedir. Türkiye AK'a, kuruluşundan üç ay sonra, Ağustos 1949'da davet edilmiş ve teşkilatın kurucu üyeleri arasında sayılmıştır.

Türkiye, AK'ın kuruluş ve gelişim yıllarında, Avrupa'nın savaş sonrası psikolojisinden çıkması ve yeniden birleşme yoluna gitmesi için çaba göstermiştir. Örneğin, Almanya Federal Cumhuriyeti ve Avusturya'nın, İkinci Dünya Savaşı sonrasında AK'a katılımlarını desteklemiştir. Türkiye, kuruluşundan bu yana AK'ın çalışmalarına katılarak, Avrupa entegrasyonuna yönelik katkılarını gerek hükümetlerarası, gerek parlamenter platformda dile getirmektedir. Türk milletvekilleri, kurulduğu günden bu yana Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) yer almış ve Avrupa'nın inşası, ortak Avrupa kimliği ve vizyonu gibi temel tartışmalara da katkıda bulunmuşlardır (Türkiye'nin Avrupa Konseyi ile ilişkileri hakkında detaylı bilgi Dış Politika / Temel Dış Politika Konuları / İnsan Hakları / Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmalarıyla İşbirliği alt sekmesinde yer almaktadır).

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